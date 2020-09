Últimas noticias y última hora de hoy domingo, 6, septiembre 2020 en deportes Revisa las últimas noticias del día 6 de septiembre del 2020. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El conciso resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

La marcha atrás de Leo Messi sigue generando un aluvión de reacciones en todo el mundo y la última no deja indiferente. El exfutbolista Hugo Sánchez, en su habitual columna para web de ESPN, se ha mostrado muy duro con el argentino

El francés Nans Peters se impuso este sábado en Loudenvielle en la octava etapa del Tour de Francia, la primera en los Pirineos, al término de una larga escapada que se formó al inicio de la jornada, mientras que el británico Adam Yates conservó el liderato.

La montaña rusa vuelve a bajar. Adama Traoré tampoco podrá debutar este domingo con la selección española tras la recomendación hecha por la UEFA para que el extremo del Wolverhampton no acuda al estadio Alfredo Di Stéfano. Adama se incorporó a la concentración de España este viernes tras no poder hacerlo el lunes al recibir un resultado no concluyente en Inglaterra antes de viajar a Madrid.

El piloto alemán Mick Schumacher, hijo del legendario piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, ganó este sábado su primera carrera de la temporada en el Campeonato de Europa de Fórmula 2 en el circuito de Monza (Italia). El alemán de 21 años superó al italiano Luca Ghiotto y al danés Christian Lundgaard. En la clasificación provisional del campeonato, Mick Schumacher ahora ocupa el tercer lugar con 131 puntos detrás del ruso Robert Shwartzman y el británico Callum Ilott, que tienen 134 puntos cada uno.

Pocas horas después de que Leo Messi comunicara su decisión de quedarse ante la negativa del club a facilitarle una salida, varias dudas asaltan al barcelonismo, ponderando la euforia inicial tras el fin de un culebrón que ha tenido en vilo a miles de culés. A pesar que el rosarino asegura que su compromiso sigue intacto y su amor por los colores está fuera de dudas, su encaje a regañadientes en el vestuario azulgrana provoca una serie de daños colaterales que Bartomeu ya tenía asumidos pero que amplificará la fractura institucional en la que vive sumida la entidad, dificultará la convivencia de una plantilla en plena remodelación y pondrá a prueba un proyecto que parte de cero.

Una de las primeras decisiones que abordó Ronald Koeman tras tomar los mandos de la nave azulgrana fue hablar con los futbolistas prescindibles para cerrarles la puerta del vestuario esta próxima temporada. Uno de los damnificados ha sido Luis Suárez, que tras seis años en el club y unos registros que le han convertido en el tercer máximo goleador de la historia del club, recibió la breve llamada del técnico holandés. Se encuentra el uruguayo muy cerca de cerrar el acuerdo con la Juventus, aunque primero deberá pasar un breve examen para obtener el pasaporte comunitario (en el Barcelona le servía el de su esposa, algo que no es válido en Italia). Suelta lastre salarial el club (percibe 15 millones netos por año) pero pierde goles en el terreno de juego, lo que obliga a Koeman a buscarle un recambio.

El fichaje de Figo hace veinte años revolucionó el mundo del fútbol. La llegada de Zidane, Ronaldo Nazario y Beckham consolidó la explosión del mercado. Florentino Pérez era el artífice de aquella política que hizo cambiar a los rivales. Tras dimitir en 2006, su regreso a la presidencia en 2009 provocó otra inyección de dinero en el balompié europeo. Cristiano, Kaká, Benzema y Xabi Alonso suscitaron la entrada de 220 millones de liquidez en otros clubes y la propagación de los fichajes por el continente. Esa política continuó con Modric, Bale y James. Pero hace cinco años el Real Madrid cambio su filosofía.