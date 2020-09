Fútbol - Barcelona La cohabitación imposible La decisión de Messi de quedarse a regañadientes en el club contrapone la euforia inicial a unos daños colaterales que amplifican la fractura institucional

Sergi Font Barcelona Actualizado: 06/09/2020 01:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pocas horas después de que Leo Messi comunicara su decisión de quedarse ante la negativa del club a facilitarle una salida, varias dudas asaltan al barcelonismo, ponderando la euforia inicial tras el fin de un culebrón que ha tenido en vilo a miles de culés. A pesar que el rosarino asegura que su compromiso sigue intacto y su amor por los colores está fuera de dudas, su encaje a regañadientes en el vestuario azulgrana provoca una serie de daños colaterales que Bartomeu ya tenía asumidos pero que amplificará la fractura institucional en la que vive sumida la entidad, dificultará la convivencia de una plantilla en plena remodelación y pondrá a prueba un proyecto que parte de cero.

No hereda Koeman el equipo en el mejor momento y aunque Messi debe ser la piedra angular de su plan sabe el técnico que deberá motivar al argentino, que ni cree en el proyecto ni en las posibilidades de que un equipo en transición pueda lograr títulos este año. « Creo que los clubes están por encima de todas las personas. El Barcelona, fundado en 1899, es uno de los mejores del mundo y ha ganado títulos siempre. Es evidente que ha habido una relación maravillosa. Leo ha hecho que el Barça creciera de manera exponencial pero me hubiera gustado muchos más que se hubiera llegado un acuerdo», explicaba Luis Enrique durante la previa del partido que España jugará hoy ante Ucrania. El seleccionador nacional, gran conocedor de la idiosincrasia del barcelonista, reconoce las dificultades que asediarán ahora al club para que pueda convivir con cierta normalidad.

Fractura institucional

Las palabras de Messi durante la entrevista no dejan lugar a dudas y escenifican la enorme brecha que hay abierta entre plantilla y directiva. El rosarino tildó a Bartomeu de mentiroso y le acusó de «hacer malabares» y «tapar agujeros a medida que van pasando las cosas» por no haber sabido realizar una buena planificación deportiva. Se antoja complicado entender el éxito de un club en el que el presidente y la estrella y capitán del equipo no se hablan. Si hasta ahora Bartomeu y sus directivos eran recibidos con frialdad en la caseta esta temporada la hostilidad ha crecido hasta límites insospechados. Será una convivencia inexistente. No hay que olvidar que también Gerard Piqué apuntó hacia el palco tras la humillante goleada ante el Bayern.

Su rol en el vestuario

Messi siempre ha destacado por su voracidad y ambición, características que él mismo asegura que no perderá a pesar de quedarse en contra de su voluntad. «Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí», aseguraba el argentino, que no escondió sus dudas sobre la validez del nuevo proyecto. En las últimas horas se ha deslizado la posibilidad de que Messi renunciara al brazalete de capitán, aunque esta información no ha podido ser contrastada y costaría de entender por el significado intrínseco que tendría. El lunes se le espera en la Ciudad Deportiva para realizar su primer entrenamiento. Allí se verá las caras con Koeman y con el resto de pesos pesados del equipo, a los que les explicará los motivos por los que se quería marchar. Y podría escuchar recriminaciones de algún futbolista que se ha sentido señalado por el argentino. «Él también estuvo el día que fuimos eliminados por la Roma, el Liverpool y el Bayern», es una de las frases más escuchadas en el vestuario azulgrana, que se ha mantenido al margen mientras ha durado el culebrón. Solo Frenkie de Jong se manifestó tras las justificaciones de Messi. «Estoy muy contento de que se quede. Es el mejor jugador del mundo y que siga en el Barcelona es algo que te hace feliz», comentó el holandés.

Elemento electoral

Messi podrá negociar con la carta de libertad a partir del 1 de enero y el objetivo de todos los precandidatos que quieran optar a la presidencia de la entidad es atar la continuidad del argentino antes de que se comprometa con cualquier otro club. Las elecciones se celebrarán durante la segunda quincena de marzo y el argentino será la carta ganadora, por encima de cualquier proyecto o cualquier otro nombre. El que acuda a las urnas de la mano de Messi será el nuevo presidente del Barcelona y el objetivo prioritario que se han marcado es derrocar a Bartomeu para provocar unas elecciones anticipadas. Joan Laporta salió ayer a la palestra para anunciar que había dado su voto a favor de la moción de censura instigada por varios grupos barcelonistas. Víctor Font, Jordi Farré (impulsor de la moción) y Lluís Fernández-Alá la pusieron en marcha, Benedito y Freixa no estaban a favor y Laporta se ha pronunciado ahora. Gran amigo del argentino de su etapa de expresidente, el abogado sabe que buena parte de su éxito pasa por lograr su renovación.

Incidencia en el mercado

Si una de las prioridades de Bartomeu era rebajar la masa salarial para poder acometer la renovación de la plantilla, la permanencia de Messi desmonta sus intenciones. Con un salario de 70 millones de euros más incentivos y la austeridad obligada por el Covid-19, la secretaría técnica estará maniatada para poder incorporar grandes nombres.

El papel de Griezmann

La marcha atrás de Messi abre un panorama desconocido para algunos jugadores como Antoine Griezmann, que esta pasada temporada deambuló por el campo encorsetado por una rigidez táctica que le alejó de su zona de confort, donde capitaneaba el argentino, El galo mantuvo una conversación con Koeman en la que el técnico le dio galones y le prometio que le colocaría en su posición, algo que no hicieron ni Valverde ni Quique Setién. Además, no hay que obviar la fría relación que el francés y Messi mantienen dentro y fuera del terreno de juego. Tal vez la salida de su entorno más cercano (Luis Suárez y Arturo Vidal)permita el acercamiento entre ambos.

El libro de estilo de Koeman

«Me encantaría trabajar con Messi, porque te gana partidos. Es el mejor del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el equipo contrario», aseguraba Koeman durante su presentación. No obstante, no es lo mismo diseñar un proyecto y un estilo de juego con el argentino que sin él, algo que hasta este pasado viernes no tuvo claro. Surgen dudas de cómo el holandés liberará al equipo de la tiranía táctica a la que le tiene sometido el rosarino, qué jugadores colocará sobre el campo para que esté cómodo y cómo gestionará las suplencias del delantero.