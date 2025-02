Vuelve la estafa que suplanta a entidades bancarias: cuidado si recibes este mensaje

Cada cierto tiempo, hay ciertas estafas que vuelven. Una de las más habituales son las que intentan suplantar a las entidades bancarias para obtener los datos personales de los clientes de las entidades. La Guardia Civil ha recordado que este tipo de estafas existen y ha recomendado no bajar la guardia.

Lo ha hecho mediante la captura de un SMS, que aunque en este caso es de 2022, son numerosos los usuarios de las redes que explican que han recibido este tipo de notificaciones en las últimas semanas.

⚠️#ALERTA‼️

Existen varias campañas de SMS fraudulentos (#smishing) que suplantan a entidades bancarias con el objetivo de dirigir a la víctima a una web falsa que simula ser la oficial y robar las credenciales de acceso @osiseguridad @INCIBE

👇

ℹ️https://t.co/uEpleZKdlX pic.twitter.com/CozCVsuoep — Guardia Civil (@guardiacivil) October 13, 2023

La Guardia Civil redirige al Instituto Nacional de Ciberseguridad para conocer en qué consiste, los riesgos y cómo actuar ante este tipo de amenazas a las que el Incibe otorga una categoría crítica.

Como es habitual, este tipo de estafas se caracterizan por redirigir a sus víctimas hacia una página web falsa que simula ser la web oficial de una identidad bancaria con el objetivo de robar las credenciales de acceso. Se trata además de mensajes alarmistas que pretenden crear una situación de inseguridad al usuario para que reaccione rápidamente y caiga en la trampa.

Asimismo, desde Incibe recomiendan no tener activada la redirección de llamadas a algún número de teléfono sin ser consciente de ello.

¿Qué hacer si has introducido tus datos?

En caso de haber recibido el mensaje y haber caído en la estafa, el Instituto de Ciberseguridad ofrece una serie de consejos para actuar.

Cómo actuar en caso de haber introducido los datos personales Contacta cuanto antes con tu entidad financiera para informar de lo sucedido

Cancela las transacciones que se hayan podido efectuar

Bloquea el acceso a tu cuenta y tarjetas

Actualiza los datos de acceso al servicio de banca online

Modifica la contraseña en los servicios en los que se utilice la misma clave que la empleada para acceder a la banca online

Cómo mantener la seguridad con las cuentas bancarias

La estafa afecta a varias entidades bancarias, por lo que se pide no bajar la guardia en ningún caso. Los expertos en ciberseguridad señalan que en caso de recibir este tipo de mensajes la mejor forma de actuar es no abrirlos y eliminarlos directamente, tener precaución con los enlaces, no facilitar ningún tipo de información personal y, en caso de duda, contactar directamente con expertos o con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para denunciar los hechos.

Noticia Relacionada Alerta por una nueva estafa con el aceite de oliva: suplantan a almazaras en internet y cobran reservas José Luis Fernández Los timadores ofertan garrafas para recoger en la central productora a precio fijo con el señuelo de que van a seguir subiendo las tarifas y ya hay varias denuncias en Elche

A la hora de operar con los bancos siempre se recomienda acceder por los canales oficiales, cerrar la sesión una vez se han realizado las operaciones o proteger las cuentas con contraseñas robustas y sistemas de verificación. Por lo general, este tipo de estafas suelen tener un tono muy alarmista y presentan faltas de ortografía, lo que puede ayudar a indetificarlos.