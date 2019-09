NBA 2K20: el videojuego estrella de baloncesto vuelve cargado de novedades El título contará con los 12 equipos de la liga femenina estadounidense, la WNBA, por primera vez en la historia

Tan solo quedan un par de días para que el NBA 2K20 cope las estanterías de las tiendas de todo el mundo. Aunque todavía hay detalles sobre el título de baloncesto que se desconocen, especialmente en lo que se refiere al modo historia, ya han trascendido buena parte de las novedades de la nueva edición de la popular saga deportiva. «El NBA 2K20 es el videojuego más ambicioso que hemos desarrollado hasta la fecha. Da igual el modo en el que se juegue. El usuario notará una mejora extrema en todas», afirmó durante la presentación del título ayer en Madrid Erick Boenisch, productor sénior del NBA 2K20.

Entre las novedades que el jugador podrá descubrir a partir del viernes 6 de septiembre, posiblemente la más importante sea la inclusión de los 12 equipos de la liga femenina de Estados Unidos, la WNBA. Una competición que no ha hecho más que crecer durante los últimos años, pero que todavía tiene mucho camino por recorrer para llegar al nivel de atención de la NBA. «El basket femenino necesita volverse más reconocible. Este videojuego va a ayudar a acercarlo a todas esas personas que todavía no lo conocen y no han visto jamás un partido. Supone una gran ayuda», explicó la exjugadora española de la WNBA Amaya Valdemoro durante el evento.

Para crear a las jugadoras, 2K ha seguido el mismo procedimiento que con los integrantes de la NBA, y ha escaneado a las 140 jugadoras que compiten en la liga femenina. Gracias a esto, los avatares no solo resultan sumamente realistas, sino que también cuentan con animaciones propias que las diferencian de los hombres.

Las jugadoras tienen un sistema de valoración similar al de los hombres. De este modo, el usuario podrá encontrarse con estrellas de la liga femenina que cuentan con una media que sobrepasa el 90 de valoración, como ocurre en la NBA con los Kawhi Leonard, Lebron James o Stephen Curry, entre otros. Algo que supone que será perfectamente posible derrotar a cualquier combinado masculino haciendo uso de un conjunto WNBA.

Una evolución más rápida

El videojuego contará con mejores gráficos que su predecesor, el NBA 2K19, gracias a la evolución del motor de movimiento que la desarrolladora comenzó a emplear el año pasado. También habrá cambios en Mi Carrera, el modo historia del título en el que el usuario puede desarrollar a su propio avatar hasta convertirlo en toda una estrella de la NBA.

En el pasado, no han sido pocos lo usuarios que se han quejado sobre lo lento y lo difícil que resulta alcanzar una valoración alta para su jugador. Sin embargo, eso va a cambiar, ya que, según afirmó Boenisch, el proceso será mucho más rápido en 2K20, al menos hasta alcanzar el 95 de media. Aquellos «gamers» que quieran desarrollar a su avatar hasta el 99, que es el tope del título, tendrán que continuar sudando la gota gorda. Respecto a la intrahistoria que habrá por detrás de este camino hacia la cima del baloncesto, no se han dado muchos detalles. Sin embargo, el productor sénior apuntó que «estará libre de clichés y se tratarán temas de importancia social actuales».

Una parte importante del modo Mi Carrera transcurre en El Barrio. El sitio en el que nuestro avatar puede competir con usuarios de todo el mundo, entrenar, ir a la barbería, tatuarse o comprar ropa entre partido y partido de la liga. Para esta nueva edición, 2K ha preparado nuevos eventos temáticos que harán que el escenario cambie de forma semanal. Durante esos siete días, el jugador podrá participar en diferentes minijuegos diseñados exclusivamente para la ocasión.

El videojuego también incorporará nuevos equipos legendarios que, seguro, harán las delicias de los más nostálgicos. Entre ellos se encuentran los Phoenix Suns de la temporada 2002-2003, en donde destacaban jugadores como Stephon Marbury o Amare Stoudemire; y los Cleveland Cavaliers de la 2016, que fueron campeones de la mano de Lebron James, Kyrie Irving y Kevin Love. También se podrán manejar conjuntos ideales de cada década, desde los años cincuenta hasta la actualidad.

En lo que se refiere a la versión española del videojuego, los usuarios podrán optar por escuchar los comentarios de Antoni Daimiel, Sixto Miguel Serrano y Jorge Quiroga; como viene siendo norma en la franquicia desde el NBA 2K13. En la banda sonora también habrá sitio para un músico español. El rapero alicantino Nach le toma el relevo a Arkano, que colaboró con un tema para 2K19, con su nueva canción «Bienvenido al mañana».