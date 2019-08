Cinco propuestas ideales para que tu hijo comience a jugar a videojuegos Seleccionamos algunas de las mejores opciones para que los más pequeños comiencen a agarrar un mando

«Papá, por mi cumpleaños quiero una videoconsola». Si le preguntásemos a los padres cuántas veces han escuchado esta frase en la boca de sus hijos, lo más probable es que sean muy pocos los que se salven. Y, las cosas como son, no hay nada de malo en ceder y terminar rascándose el bolsillo, siempre y cuando las horas de juego sean limitadas y los títulos que el menor tenga a su alcance sean acordes a su edad.

Porque el que « Red Dead Redemption 2» sea uno de los mejores juegos de la historia, no implica que suponga la mejor opción para un niño que comienza a agarrar un mando. Si me apuran, ni siquiera lo es el «Fortnite». Para ponerle las cosas más fáciles, aquí recogemos cinco videojuegos ideales para que su hijo se sumerja en este maravilloso mundo. Todos de enorme calidad y con un contenido apto para todos lo públicos.

«Yoshi's Crafted World»

Nintendo Switch es, seguramente, la mejor consola que existe a día de hoy para que un niño comience a jugar a videojuegos. Y es que la compañía de Kioto si por algo se ha caracterizado a lo largo de su historia, al margen de por la enorme calidad que suelen atesorar sus exclusivos, es por su política de desarrollar títulos ideales para jugadores de todas las edades.

Ese es el caso, por ejemplo, de uno los grandes lanzamientos de 2019: el «Yoshi's Crafted World». Un videojuego de tipo plataformas en 2D con unos gráficos preciosistas capaces de encandilar hasta al jugador más veterano. El título, en el que se controla al dinosaurio favorito de los amantes de Nintendo, no resulta especialmente exigente, por lo que supone una opción ideal para que su hijo eche sus primeras partidas sin desesperarse y quedarse atrancado en el mismo punto durante semanas.

«Yooka Laylee»

Y de un plataformas pasamos a otro, aunque en este caso también es compatible con otros sistemas además de Switch, como PlayStation 4, Xbox One y PC. Si decíamos que el nuevo juego de Yoshi cuenta con un apartado gráfico que enamora, en el caso de «Yooka Laylee» ocurre exactamente lo mismo, aunque quizá resulte algo más exigente que el anterior. Algo que no extraña teniendo en cuenta que es considerado sucesor del «Banjo & Kazooie», uno de los títulos más exigentes de la recordada Nintendo 64.

El videojuego es pura exploración y cuenta, además, con puzles bastante entretenidos. Aunque es posible que, si es un veterano el que tiene el mando entre las manos, la experiencia termine sabiéndole a poco.

«Mario + Rabbids Kingdom Battle»

Pocos títulos han creado más amantes a lo videojuegos que aquellos que protagoniza el fontanero de la gorra roja. A pesar de que cada vez está más cerca de convertirse en cuarentón, Mario sigue igual de vigente que cuando daba sus primeros brincos en la Nintendo NES. Y (cruzamos los dedos) que siga así por mucho tiempo.

Si quiere que su hijo, igual que usted, comience a adentrarse en este mundo con sus videojuegos, posiblemente el que más le llamará la atención será «Mario + Rabbids Kingdom Battle», disponible para Nintendo Switch. Se trata de un título de estrategia por turnos que obliga a los más pequeños a usar la cabeza para poder seguir avanzando. Una opción mucho más asequible, no obstante, que otros títulos recientes del fontanero, como el « Super Mario Maker 2», que puede terminar resultando demasiado exigente para un novato.

«Crash Team Racing Nitro-Fueled»

Los videojuegos de karts siguen encontrándose entre los favoritos de los más pequeños. Si está pensando en uno para su hijo, el nuevo « Crash Team Racing Nitro-Fueled» se encuentra entre los mejores junto al también reciente «Team Sonic Racing» y al «Mario Kart 8 Deluxe».

Este «CTR», que llegó a las tiendas hace un par de meses, es un remake del famoso videojuego de carreras protagonizado por Crash para la primera PlayStation. De este título se dijo en la época que, a pesar de tratarse de un trasunto del «Mario Kart», resultaba incluso más loco y divertido. Una opción ideal, en definitiva, para los amantes de la velocidad y de las carreras locas en las que puedes pasar del primer al último puesto en menos de una vuelta. Está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

FIFA o Pro

No es raro que un niño escoja un juego deportivo para empezar a apretar botones. Y no hay nada de malo en ello, ya habrá tiempo de descubrir otro tipo de videojuegos. Igual que ha ocurrido durante los últimos 15 años, «FIFA» y «Pro Evolution Soccer» siguen siendo las dos mejores opciones dentro de la categoría. Dos videojuegos que harán las delicias de aquellos niños que sueñan con convertirse en el próximo Cristiano Ronaldo. Aunque si su equipo favorito es la Juventus, que sepa que en «FIFA 20» este conjunto no estará disponible En su lugar podrá encontrar el Piamonte FC.

En el caso de «FIFA 20», estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch a partir del 27 de septiembre. Sin embargo, el próximo «PES» únicamente será compatible con las tres primeras, y se espera que llegue a las tiendas el 10 de septiembre.