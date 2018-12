Los mejores videojuegos para recordar 2018

Pero esta entrega no solo es una cara bonita. Representa una evolución radical en la manera de abordar us narrativa, perfectamente integrada en un todo espectacular. Por lo pronto, las transiciones. Bien ejecutadas, es un magistral plano secuencia de treinta horas en donde el jugador vuelve a ponerse en la piel de Kratos , el gran guerrero espartano, pero esta vez más comedido.

Frente al cambio de rumbo experimentado los por los títulos de mundo abierto, la serie God of War ha marcado este año un cambio de ciclo. Su lavado de imagen ha sido excepcional, no solo en el cambio de perspectiva. La cámara, en este título situada en el hombro, afecta a la visualización, pero también en la manera de afrontar los desafíos.

Red Dead Redemption II

Ocho años han transcurrido desde que apareciera la primera entrega de este videojuego de acción y mundo abierto en tercera persona ambientado en el Salvaje Oeste. Rockstar Games, su empresa desarrolladora, se lo toma con calma, pero bien ha valido la pena. Este título ejerce de precuela de la anterior y cuenta la historia de Arthur Morgan, un forajido de la banda de Duch van der Linde.

El verdadero motor del cambio del género ha sido propiciado por « The Legend of Zelda: Breath to the Wild» el pasado año. Esta temporada se ha marcado un punto de inflexión. La habitual jugabilidad anodina de este género ha mutado en una mayor consistencia narrativa, en una mayor implicación de las misiones y los personajes secundarios. La evolución del personaje, además, ha sido fundamental para entender el mensaje. Una trama de supervivencia, muy realista, en una época muy pasada que llegaba a su fin.

De ahí que intervenga John Marston, el personaje de la primera entrega, en donde aquí se aprecian las motivaciones y atributos de todo el universo Red Dead, que se encuentra a un nivel muy por encima de otras propuestas. La atracción que muestra el vasto entorno no es ni siquiera una ínfima parte del regusto dulce que deja al completarlo tras unas sesenta horas de diversión seria y abrupta, muy alejada de la irreverente locura que ha prestado atención la serie hermana Grand Theft Auto. Por fortuna, la llegada de su modo online anticipa años de diversión.