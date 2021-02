Los grandes videojuegos con los que PlayStation 5 y Xbox Series X quieren dar vida a la nueva generación La nueva generación de consolas ha arrancado vendiendo hasta el último sistema que las tecnológicas colocan en la calle. Pero todavía hay pocos títulos pensados, en concreto, para ella

Después de un cierre de octava generación por todo lo alto -en el que los amantes de los videojuegos pudieron quemar los botones con propuestas tan variadas como 'The Last of Us: Parte II', 'Final Fantasy VII: Remake' o 'Doom Eternal'-, las nuevas PlayStation 5 y Xbox Series X han llegado cargadas de potencia y buenas intenciones. Pero faltas de unidades con las que satisfacer la creciente demanda y de videojuegos diseñados, en concreto, para ellas. Al menos, si dejamos a un lado las optimizaciones, los títulos, como 'Assassins Creed: Valhalla', que están disponibles para PS4 y Xbox One, o 'Godfall' y 'Gears Tactics', que, además de estar presentes en PS5 y Xbox respectivamente,