El truco definitivo para acabar con el 'spam' y las estafas telefónicas en Android y iPhone

A todos nos ha ocurrido alguna vez. Hemos escuchado como el teléfono suena y a continuación nos hemos encontrado en pantalla un número de teléfono que no conocemos. Y hemos respondido, porque, al final, nunca se sabe si la llamada puede ser importante. A continuación, ... al otro lado, ha aparecido un operador que nos intenta vender algo, o peor aún, una máquina que intenta hacerse pasar por un humano y que busca cualquier pretexto para robarte los datos.

A pesar de que siempre existe la posibilidad de usar la lista Robinson para evitar las molestas llamadas comerciales, hay empresas que se saltan la prohibición y siguen realizando llamadas. Luego están los criminales, que si tienen tu número de teléfono van a seguir llamándote para intentar estafarte. O así era hasta hace poco; porque si eres usuario de 'smartphones' Android o iPhone debes saber que cuentas con herramientas para acabar con ellas de una vez por todas.

MÁS INFORMACIÓN Así van a ser los chips que moverán a los móviles Android y los ordenadores en 2026

Aquí te explicamos como emplearlas.

En iPhone

A través de la actualización del sistema operativo iOS 26, los iPhone han recibido una nueva función que permite al usuario contar con un nuevo filtro anti 'spam' para las llamadas. Su funcionamiento es muy simple: el usuario tan solo tiene que ir a 'Ajustes', 'Teléfono' y activar el filtrado de llamadas de números desconocidos.

Lo ideal aquí es activar la opción 'Solicitar motivo de la llamada'; de este modo, cuando te llama algún número desconocido el propio móvil le pedirá que describa el motivo de la comunicación. A continuación, le mostrará en pantalla al usuario la respuesta que se ha dado y este podrá decidir si responde o no. El móvil ni siquiera sonará.

En Android

Los teléfonos Pixel de Google cuentan con las funciones 'Filtro de llamadas' e 'Identificador de llamada y spam'. El primero permite identificar a la persona o empresa que llama, para que el usuario pueda saber quién es y el motivo antes de descolgar, algo similar a lo que es posible en los iPhone.

Los Android, además, cuentan con la opción de marcar las llamadas de números recibidos como 'spam'. Además, cuentan con la opción de bloquear, de forma tajante, todas las llamadas realizadas desde números de teléfono desconocidos. Esto puede ser algo problemático, ya que nunca se sabe si al otro lado puede haber alguien que tiene algo importante que contar.