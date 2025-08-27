Spotify integra la nueva función de Mensajes para compartir canciones y chatear dentro de la aplicación

Spotify ha anunciado la nueva función de mensajes directos dentro de la aplicación, disponible a partir de esta semana para los usuarios gratuitos y Premium mayores de 16 años. Con ello pretende que amigos y familiares compartan música, pódcast o audiolibros a través de la plataforma.

En concreto, cuando se esté escuchando una canción, un pódcast o un audiolibro en la vista 'Reproduciendo ahora', aparecerá un icono de compartir, con el que se podrá seleccionar un usuario para enviarle el contenido, según informa Europa Press.

La compañía ha explicado que los usuarios venían reclamando un espacio dentro de la aplicación para compartir contenido sin necesidad de salir de ella.

Una vez que se acepte la solicitud de mensaje, los usuarios podrán reaccionar con emojis, enviar mensajes y compartir contenido de Spotify. También será posible acceder a Mensajes desde la foto de perfil, en la esquina superior izquierda.

La plataforma de música en 'streaming' también ha asegurado que las solicitudes de mensajes se podrán aceptar o rechazar, mientras que, en caso de que se trate de contenido ilegal o dañino, los usuarios podrán denunciarlo, bloquear cuentas, rehusar solicitudes de mensaje o incluso desactivar completamente la función desde los ajustes de privacidad.

Del mismo modo, las conversaciones estarán protegidas con cifrado estándar de la industria, tanto en tránsito como en reposo, es decir, los datos estarán seguros cuando se almacenen y cuando se transfieran.

Además, solo es posible iniciar conversaciones con personas con las que ya se ha interactuado anteriormente a través de funciones como las 'Jams', 'Fusiones', 'Listas colaborativas' o que compartan un plan familiar o dúo de Spotify, según recoge 'Xataka'. Una vez enviada la solicitud, el destinatario debe aprobarla para comenzar la conversación.

A pesar de esta nueva función, Spotify ha advertido de que se puede seguir compartiendo contenido de la plataforma directamente a través de otras aplicaciones, como Instagram, Facebook, WhatsApp o TikTok, ya que los mensajes de Spotify están diseñados para «complementar estas integraciones, no reemplazarlas».