YouTube: este ha sido el vídeo musical más visto en España durante 2019

YouTube es, para muchos usuarios, uno de los canales más importantes para consumir contenido. Pero también para escuchar música y descubrir nuevos artistas al margen de ver a sus «youtubers» favoritos. Este año el vídeo más reproducido en España ha tenido nombre propio, el fenómeno del momento. Ahora mismo la artista española más internacional: Rosalía.

Ella se corona la primera en la lista de los vídeos más vistos en España gracias a «Con Altura». También forma parte del listado global, en segunda posición, y es, además, una de los dos únicos artistas en tener un vídeo en YouTube este año que ha superado los mil millones de reproducciones. Y es que la música bailable y los ritmos latinos continúan su éxito en YouTube, al menos en España. Así es como queda la lista de los vídeos musicales más vistos en 2019:

1.- Rosalía, J Balvin ft. El Guincho: «Con Altura» 2.- Daddy Yankee & Snow: «Con Calma» 3.- Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin: «China» 4.- Don Patricio, Cruz Cafuné: «Contando lunares» 5.- Anuel AA, Karol G: «Secreto» 6.- Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny: «No Me Conoce» 7.- Maluma: «HP» 8.- Nicky Jam x Ozuna: «Te Robaré» 9.- Lunay X Daddy Yankee X Bad Bunny: «Soltera Remix» 10. Sergio Contreras ft. Indara: «Cicatrices»

Fuera de nuestras fronteras, el panorama musical en YouTube cambia poco. Al contrario que en España, son Daddy Yankee & Snow con «Con Calma» los que coronan el listado global, seguidos de Rosalía. Sin duda las artistas femeninas (Rosalía, Camila Cabello, Billie Eilish, Ariana Grande) se consolidan al tiempo que transforman el sonido del pop:

1.- Daddy Yankee & Snow: «Con Calma» 2.- Rosalía, J Balvin ft. El Guincho: «Con Altura» 3.- Anuel AA, Karol G: «Secreto» 4.- Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin: «China» 5.- Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny: «No Me Conoce» 6.- Shawn Mendes, Camila Cabello: «Señorita» 7.- Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan 8.- Blackpink: «Kill This Love» 9.- Billie Eilish: «Bad guy» 10.- Ariana Grande: «7 rings»

