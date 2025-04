Twitter sufre una caída: «No te preocupes, no es tu culpa» Este es el mensaje que mostraba: «Error: Algo salió mal. Vamos a intentarlo de nuevo». Sin embargo, aunque se intentase actualizar, no era posible

La red social de Twitter ha sufrido una caída que no permitía acceder a la herramienta de microblogging. Los usuarios han reportado fallos desde pasadas las 18:00 h en varias provincias españolas, como Madrid, Barcelona, Valencia, Granada o Sevilla, de acuerdo a 'Downdetector'.

Este es el mensaje que mostraba: «Error: Algo salió mal, pero no te preocupes, no es tu culpa . Vamos a intentarlo de nuevo». La red social daba la opción de actualizar o cerrar sesión, sin embargo, aunque se intentase actualizar, no era posible.

A pesar de que Instagram y Facebook suelen ser las plataformas que suelen padecer más este tipo de caídas, hay que recordar que el año pasado Twitter también reportó fallos. Incluso, llegó a expulsar a los usuarios, cerrándose la sesión de forma inesperada y no le permitía volver a entrar.

