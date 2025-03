Facebook, WhatsApp e Instagram no son las únicas: las caídas más grandes que se recuerdan en Internet

Facebook , como el resto de sus servicios, lleva años figurando entre las herramientas más utilizadas por los usuarios para mantener el contacto. Cuando alguna de ellas deja de funcionar, como ocurrió ayer por la tarde , no es lo mismo que si estuviésemos hablando de cualquier 'app' entre las que pueblan las tiendas de Apple o Google. por el contrario, miles de millones de personas notan la ausencia. Sobre todo en el caso de WhatsApp , una de las plataformas digitales que más democratizadas están en España.

«En el caso de la 'app' de mensajería, dejar de contar con ella sí que puede ser un problema grave, luego hay gente que dedica muchas horas de su vida a subir publicaciones y dar 'likes' en Facebook e Instagram, pero estar sin utilizar estas herramientas un rato está muy lejos de ser un problema de orden público», explica en conversación con ABC el expresidente de Red.es y jurista especializado en temas digitales Borja Adsuara.

Facebook: varias caídas en los últimos años

Esta no es, ni de lejos, la primera vez que Facebook y sus herramientas sufren caídas que impiden a los usuarios emplearlas correctamente. En 2019, por ejemplo, las aplicaciones propiedad de Mark Zuckerberg sufrieron caídas generalizadas grandes en tres oscasiones. La primera, en marzo de 2019 , cuando la propia red social, WhatsApp e Instagram perdieron varias funcionalidades durante más de 20 horas . Al mes siguiente, en abril, las 'apps' volvieron a sufrir problemas , sin embargo, en este caso, la incidencia se pudo solventar en aproximadamente cinco horas.

La situación se volvió a repetir, no obstante en julio de 2019 ; aunque la caída apenas duró media hora. Algo más larga fue la que afectó a las tres plataformas en marzo de 2021, cuando estuvieron inoperativas durante, aproximadamente, hora y media.

Como explica en conversación con este periódico el informático Jorge J. Ramos, caídas como la que tuvo lugar ayer «pueden ocurrirle a cualquiera. Son errores comunes». Y las aplicaciones propiedad de Facebook no son una excepción.

Desde Google hasta Twitter

Durante los últimos meses, Google y sus servicios han experimentado problemas en varias ocasiones. La incidencia más grave se produjo el 14 diciembre del año pasado , cuando Google y sus plataformas, entre ellas Gmail, YouTube, Google Drive, Hangouts, Google Play, Google Duo o Google Maps estuvieron caídas durante cerca de una hora. Algo que puso en apuros a compañías de todo el mundo que funcionan gracias a las herramientas que proporciona la tecnológica.

Apenas unos meses antes, el 20 agosto de 2020 , Google ya había registrado problemas que fueron especialmente intensos en GMail y en el buscador. El fallo, que afectó sobre todo a países del centro de Europa, Asia (Japón e India), algunas áreas de Australia y las costas de Estados Unidos, duró casi seis horas antes de su completa resolución.

Twitter, esa red social a la que ayer muchos usuarios acudieron en masa debido a la caída de las aplicaciones de Facebook, también ha registrado problemas en el pasado. Una de las caídas más recientes tuvo lugar en octubre de 2020, cuando la plataforma dejó de funcionar durante cerca de dos horas. En 2019, el sitio registró fallos de varias horas en octubre y en julio.

Cuando (casi) todas desaparecieron

Posiblemente, la caída más importante que ha tenido lugar en Internet en 2021, al menos hasta el día de ayer, fue la que afectó en julio a los servidores de la red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) Fastly . El problema afectó a miles de empresas, medios de comunicación e instituciones, entre ellos, Twitch, 'The New York Times', 'Financial Times', 'The Guardian', Amazon, la página del Gobierno del Reino Unido o Reddit.

«La informática no es infalible, se registran fallos todos los días. Lo que pasa es que cuando se trata de una empresa de un calibre grande y que ofrece un servicio tan importante, se nota más», explicaba por entonces a este diario Jorge J. Ramos. Exactamente lo que pasó ayer en la tarde con WhatsApp, Instagram y Facebook.