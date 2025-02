Los talibanes se hacen fuertes en Twitter: cientos de miles de seguidores nuevos en un solo mes

Sin redes sociales no hay revolución posible. A estas alturas todo el mundo lo sabe: si quieres convencer a un pueblo, o a la comunidad internacional, y necesitas que tu mensaje cale, es imprescindible hacer uso de Internet. Y los talibanes, que llevan ... ya dos semanas campando a sus anchas por Afganistán, no son una excepción . Aunque Facebook, Instagram y WhatsApp han prohibido cualquier cuenta dirigida por miembros del grupo extremista , l a organización no ha encontrado obstáculos para convertir Twitter en uno de sus principales altavoces .

ABC ha consultado a la red social del pajarito en varias ocasiones durante los últimos días acerca de las medidas en las que ha estado trabajando para controlar los mensajes de los líderes talibanes, así como sobre la política de la empresa respecto a la situación en Afganistán . Hasta el momento, la plataforma sigue manteniendo que sus esfuerzos en moderación se dedican, principalmente, a erradicar cualquier contenido que incite al odio o la violencia. No tiene planes, por tanto, para cerrar cuentas en manos de talibanes . Al menos, siempre y cuando estos no incumplan sus condiciones de uso. Y, por el momento, el grupo las está siguiendo a pies juntillas. «Nuestros equipos brindan cobertura global las 24 horas del día y los 7 días de la semana para hacer cumplir de manera proactiva nuestras reglas y poder actuar rápidamente con el contenido que las viola», afirmaba hace apenas unos días la aplicación a este periódico. La red social apuntaba, a su vez, que está priorizando hacer cumplir sus reglas sobre «glorificación de la violencia, comportamiento abusivo, conducta de odio, deseos de hacer daño y violencia gratuita». Precisamente, la posibilidad de que el grupo integrista haya podido utilizar la red social, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas, ha permitido que el número de seguidores de sus principales líderes y portavoces haya engordado de forma importante durante los últimos días. Algo que, como adelantaba 'Voz Populi', cualquiera puede comprobar echando un rápido vistazo a herramientas de analítica en redes sociales como Social Blade , que permite consultar el crecimiento de una cuenta en plataformas como Facebook, Instagram o Twitter. Cientos de miles de seguidores en un mes Zabihullah Mujahid , portavoz de los talibanes y con cuenta en Twitter desde el 23 de abril de 2017, se encuentra entre los que más seguidores han obtenido en las últimas semanas. Mujahid, que últimamente emplea su cuenta, principalmente, para informar a los ciudadanos sobre las medidas que está tomando el grupo, cuenta con casi 360.000 'followers' actualmente. De acuerdo con la herramienta de Social Blade, 130.932 cuentas han comenzado a seguir su perfil en el último mes . La mayoría de ellas (68.201) lo hicieron entre el 12 y el 18 de agosto, coincidiendo con la conquista de Kabul por el grupo integrista. Durante el último mes, de acuerdo con la información de la herramienta, el líder talibán ha publicado 667 tuits. Un incremento del 15,7% respecto a su actividad anterior. Desde el pasado 17 de agosto, hace poco más de una semana, ha conseguido 60.000 seguidores nuevos. Por su parte, Mohammed Naeem , también portavoz del grupo islamista y con cuenta en Twitter desde septiembre de 2020, ha obtenido 91.633 seguidores en los últimos 30 días , de acuerdo con Social Blade, lo que ha permitido que, actualmente, cuente con 241.494. Al igual que en el caso de Mujahid, emplea su cuenta para informar acerca de los nuevos movimientos que realiza el grupo en Kabul. En su última publicación en Twitter, en forma de hilo, comparte detalles sobre una reciente reunión entre Sher Mohammad Abbas Stanekzai, subjefe de asuntos políticos talibán, y una delegación alemana en la ciudad catarí de Doha. No obstante, la principal voz del grupo en la plataforma es la de Suhail Shaheen , miembro del equipo de negociaciones y política y portavoz del grupo para los medios de comunicación. Con cuenta en la plataforma desde el 16 de febrero de 2019, cuenta actualmente con 409.215 'followers' . De estos, 129.932 han comenzado a seguirle durante los últimos 30 días, según Social Blade. Como en el caso de los anteriores, el pico de crecimiento de su cuenta se produjo entre el 12 y el 18 de agosto, periodo en el que consiguió que 69.441 nuevos perfiles comenzasen a estar atentos a sus tuits. A diferencia de Mujahid y Naeem, que optan por el pastún, Shaheen realiza sus publicaciones en inglés. Una fuente de información Como ha podido comprobar este periódico, los líderes talibanes, hasta la fecha, emplean sus cuentas en las redes sociales principalmente para compartir las medias que se están impulsando en Afganistán. También para informar a la ciudadanía. Precisamente, los últimos tuits vertidos en la plataforma por Mujahid son para solicitar a los afganos que se abstengan de realizar contrabando con antigüedades del país. Expertos consultado por ABC en los últimos días sostienen que las cuentas de Twitter de los portavoces talibanes pueden ayudar a conocer mejor la situación del país y los planes de sus líderes. Así lo expresaron el analista de defensa Jesús Manuel Pérez Triana o el expresidente de Red.es, Borja Adsuara . «Twitter es una fuente muy empleada por los fundamentalistas, y eso hace que se convierta en una fuente de información. Gracias a su existencia el resto de países pueden tenerlos controlados. Cerrarlas supondría quedarse ciegos sobre cierta información», apuntó Adsuara a este respecto.

Eliminación de amigos e información: los nuevos planes de las redes sociales para proteger a los afganos

