Facebook planea cambiar de nombre para que se relacione a la empresa con el 'metaverso'

Facebook lleva unas semanas complicadas por culpa de la filtración de documentos internos. Ahora, la empresa está pensando en cambiar de nombre y adoptar uno nuevo que refleje el interés de Mark Zuckerberg , su director ejecutivo, por la constucción del ' metaverso ', esa suerte de mundo de encuentro digital en el que tecnologías como la realidad virtual y la realidad aumentada jugarán un papel crucial .

De acuerdo con ' The Verge ', medio que comparte la noticia y que cita a una fuente con conocimiento directo del asunto, el cambio de nombre podría anunciarse la semana que viene durante el evento Connect que tiene programada la tecnológica para el día 28. No obstante, señala que podría producirse incluso antes. Fuentes de la red social consultadas por ABC no confirman ni desmienten la información . «No comentamos rumores o especulaciones», se limitan a decir.

En caso de que, finalmente, se materizalizase el cambio, Facebook se posicionaría como una marca más dentro del entramado de plataformas pertenecientes a la empresa , entre las que destecan la 'app' de mensajería WhatsApp, la red social Instagram o la firma de realidad virtual Oculus; esta última, además, promete ser una pieza clave en la construcción del 'metaverso'.

Los planes de Zuckerberg para proporcionar un lugar de encuentro virtual, en el que los usuarios puedan relacionarse de forma física mediante el uso de avatares -algo parecido, sobre el papel, a lo que se puede ver en películas de ciencia ficción como 'Ready Player One'-, fueron anunciados por el propio ejecutivo el pasado mes de julio. Entonces, afirmó en declaraciones, precisamente, a 'The Verge', que «pasaremos de que las personas nos vean principalmente como una empresa de redes sociales a ser una empresa metaverso ».

¿Horizon?

La fuente consultada señala que el nuevo nombre que tendría la empresa es un «secreto muy bien guardado». Tanto que algunos de sus altos ejecutivos todavía lo desconocen. No obstante, se apunta que podría estar relacionado con la palabra 'Horizon' , el nombre de la versión de realidad virtual aún inédita de Facebook-meets-Roblox que la compañía ha estado desarrollando durante los últimos años y que recientemente pasó a ser Horizon Worlds.

La empresa, además, ya ha utilizado esa denominación en su reciente herramienta Horizon Workrooms , un servicio que permite llevar a cabo reuniones de trabajo en entornos digitales a través del uso de sus cascos de realidad virtual Oculus Quest 2.

Sea como fuere, Facebook no es la única tecnológica que está trabajando en la construcción del 'metaverso' . La palabra, acuñada en 1992 por Neal Stephenson en su novela distópica de ciencia ficción ‘Snow Crash’, es popular en Silicon Valley y ha sido referenciada por otras firmas como Microsoft. El popular videojuego para 'smartphones' Roblox se describe a sí mismo como una empresa de 'metaverso'. Fortnite de Epic Games también se considera parte de ese nuevo submundo virutal.

El cambio de nombre de Facebook se produciría, además, cuando la red social se encuentra atravesando uno de sus momentos más duros debido a las filtraciones de su extrabajadora Frances Haugen. Actualmente, la tecnológica está bajo un amplio escrutinio por parte de legisladores y reguladores globales por sus prácticas en moderación de contenido y los daños provocados por sus plataformas, especialmente entre las adolescentes.