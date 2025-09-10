Apple dio el pistoletazo de salida a su gran evento anual con la presentación de los iPhone 17 - en varios modelos como el Pro y el Pro Max - con la verdadera novedad de un móvil ultrafino, el Air, que se trata del primer diseño realmente nuevo de un teléfono de la compañía de Cupertino desde que estrenara los iPhone 12 en 2020. Lo hizo el gigante tecnológico con una frase del difundo Steve Jobs: «El diseño no es solo cómo se ve y cómo se siente. El diseño es cómo funciona».

La multinacional estadounidense se ha enfrentado al reto de fabricar su primer móvil ultrafino sin comprometer otras características como la batería, la durabilidad o la disipación del calor. Su principal característica es la delgadez: con solo 5,6 milímetros de grosor, se convierte en el iPhone más fino hasta la fecha: un 28% más delgado que los iPhone 16 lanzados hace un año, que contaban con 7,8 milímetros.

Los móviles se podrán reservar desde este 12 de septiembre a las 14.00 hora España peninsular, y estarán ya completamente disponibles el 19. Respecto a los precios, el iPhone 17 arranca en 959 euros, el Air en 1.219, el Pro en 1.319 y el Pro Max en 1.469.

La llegada de una nueva generación de teléfonos de Apple suele estar asociada con una bajada de precios de sus antecesores, algo que muchos usuarios aprovechan.

Así quedan los precios del iPhone 16 tras la salida del nuevo teléfono de Apple

El iPhone 16 de Apple salió al mercado en 2024 por un precio de 959 euros, pero ahora, con el lanzamiento del iPhone 17, su precio se ha desplomado hasta situarse entre 650 y 700 euros en plataformas como Amazon y en AliExpress, donde está nuevo por 760 euros. No obstante en la web oficial de los de Cupertino se vende la versión de 128 GB por 859 euros, con una rebaja de 100 euros respecto al precio anterior.

Lo mismo ocurre con los modelos 16 Plus de 128 GB, que ha pasado de costar 1.109 euros, recordemos que en la web oficial, a los 959 por lo que lo venden ahora. Por otro lado el 16 Plus de 256 GB cuesta 1.089 euros cuando hace poco estaba en 1.239. El único modelo que no ha cambiado de precio es el 16e, el más económico de los iPhone. Aunque por ser barato, no renuncia a las buenas prestaciones que siempre tienen los teléfonos de Apple.

Precios del iPhone 16 en la web de Apple iPhone 16 de 128 GB: 859 euros (antes, 959 euros).

iPhone 16 Plus de 128 GB: 959 euros (antes, 1.109 euros).

iPhone 16 Plus de 256 GB: 1.089 euros (antes, 1.239 euros).

iPhone 16e de 128 GB 709 euros, igual que antes

Tras la salida del nuevo iPhone 17, Apple suele descatalogar productos oficiales en la mayoría de tiendas que venden sus productos. Así el iPhone 15 - lanzado en 2023 - en la web de Apple a día de hoy no aparece para poder ser comprado. En algunas tiendas de electrodomésticos y tecnología se puede adquirir desde 709 euros.

Precios que Apple mantiene en su web oficial iPhone 16e desde 709 euros.

iPhone 16 desde 859 euros.

iPhone 16 Plus desde 959 euros.

iPhone 17 desde 959 euros.

iPhone 17 Air desde 1219 euros.

iPhone 17 Pro desde 1319 euros.

iPhone 17 Pro Max desde 1469 euros.

Este es un movimiento realmente importante, ya que a partir de este momento todos los iPhone que se venden de manera oficial por parte de Apple son compatibles con Apple Intelligence, la alternativa propia de Apple a la inteligencia artificial tradicional para usarse con sus dispositivos.