Ocho 'gadgets' ideales para sacarle partido a las vacaciones de verano

El verano es el momento perfecto para desconectar, disfrutar del buen tiempo y compartir momentos con amigos y familia. Y para sacarle todo el partido a las vacaciones y al tiempo libre los 'gadgets' pueden ser los mejores aliados. Igual transforman las tardes de ... relax en experiencias llenas de diversión, que hacen que tus escapadas sean más cómodas y emocionantes.

A continuación, te presentamos una selección de dispositivos interesantes que no solo te ayudarán a combatir el aburrimiento, sino que también pueden hacer que tus planes veraniegos mejoren notablemente.

Para jugar

La Nintendo Switch 2, que apenas lleva un mes en las tiendas, tiene todo lo necesario para ayudarte a llenar las horas muertas durante las vacaciones. Para empezar, porque funciona perfectamente en modo portátil y no es nada difícil de transportar. Es una máquina para llevarte al fin del mundo. A pesar de que lleva poco en el mercado, es compatible con todos los juegos de la Switch original, y cuenta con un nutrido catálogo en el que hay propuestas para todos los gustos; muchas de ellas ideales para los jugadores más jóvenes y para los mayores, como los recientes 'Mario Kart World' o 'Donkey Kong Bananza'. La máquina cuesta 470 euros.

La Switch 2

Para montar una fiesta

LG ha lanzado recientemente dos de los más completos y mejores altavoces que puedes encontrar en el mercado actualmente. El que más destaca es el LG xboom La Bestia Stage 301, con el que igual te montas una 'rave' que amenizas un aperitivo en casa. Se trata de un dispositivo solvente y todoterreno que es capaz de ofrecer buena calidad de sonido incluso con el volumen a todo trapo. Además, cuenta con la posibilidad de optimizar el sonido gracias al uso de la IA y goza de una gran autonomía que puede sobrepasar las diez horas, por lo que no hace falta tenerlo enchufado todo el tiempo. Cuesta 300 euros.

El LG xboom La Bestia

La marca también ha lanzado, dentro de la familia, el xboom Bounce, que resulta más ligero y fácil de transportar que sigue ofreciendo un sonido notable, especialmente bueno en los graves. Como La Bestia, se puede controlar completamente a través de una 'app' para el móvil. Cuesta 200 euros.

Para no quedarte sin batería

Contar con un dispositivo de carga nunca está de más. Entre los que hemos probado en ABC recientemente, uno de los que más nos ha gustado ha sido la Laptop Power Bank, que tiene una potencia de salida de 165W y una capacidad de 25.000 mAh, suficiente para cargar completamente varios dispositivos rápidamente sin necesidad de pasar por el enchufe. El 'gadget', además, viene con dos cables USB-C, que es el estándar europeo, listos para conectar. Cuesta 100 euros.

La Laptop Power Bank

Para leer

El libro electrónico es un imprescindible para muchos lectores cuando salen de vacaciones. Y es normal, porque tiene sus ventajas en los desplazamientos; para empezar, que te puedes llevar un mar de obras almacenada en su interior, y además, sin miedo a que el libro se deteriore durante el viaje. Dentro de este segmento, el rey sigue siendo Amazon con su Kindle. La tecnológica cuenta con varios dispositivos de esta clase en el mercado. Destaca especialmente su último Kindle Scribe de 64 GB, lanzado a finales de 2024. Su principal característica es que combina la experiencia de un e-reader tradicional con las capacidades de un cuaderno digital, pensado para la toma de notas.

El Kindle Scribe

Esta versión llega con un nuevo lápiz premium, ideado para ofrecer una sensación de escritura realista. Cuesta 477 euros y tiene un tamaño más grande que otros dispositivos de su clase. Si buscas algo más económico y ligero, quizá la mejor opción es el Kindle básico de 16 GB, que apenas sobrepasa los 100.

Para tomar fotos, realizar llamadas y usar IA

Meta quiere hacer negocio con las gafas. La empresa tiene en el mercado un par, creadas en colaboración con la marca Ray-Ban. En apariencia, parecen unas lentes normales, pero tienen cámaras, altavoces y micrófonos integrados. Con ellas es posible tomar fotos o videos con un toque o en la patilla, escuchar música o atender llamadas sin auriculares; y lo mejor: usar su inteligencia artificial (IA).

Las gafas de Meta

La IA de las gafas funciona como una especie de asistente personal: puede decirte qué tienes delante (como identificar un lugar o un objeto), traducir conversaciones al instante o darte ideas, como sugerir recetas si le enseñas ingredientes. Eso sí, no son baratas. Parten de los 329 euros.

Para repeler los mosquitos

Los mosquitos pueden ser un absoluto engorro durante el verano. La marca ThermaCELL cuenta con un dispositivo que permite repelerlos al aire libre en áreas de hasta 20 metros cuadrados. Se trata del modelo Difusor, que es perfecto para utilizar en terrazas y jardines.

El Thermacell Difusor

El dispositivo funciona gracias al uso de un pequeño cartucho de gas butano que tiene una duración de hasta 12 horas. El repelente, que viene en pastillas, es completamente inodoro y no emite humo. Se puede encontrar fácil en internet por algo más de 30 euros.

Para refrescarte

El ventilador portátil eléctrico, en verano, no está de más. Hay muchos en el mercado, pero no hace falta gastar mucho dinero para encontrar una opción competente. Uno de los más interesantes es el Jisulife Mini, que se puede llevar hasta en el bolsillo, porque no ocupa nada de nada. El dispositivo, además de refrescar, cuenta con funciones de linterna y de cargador. Tiene una autonomía de unas 10 horas y se puede encontrar por menos de 19 euros.

El Jisulife Mini

Para montarte el cine en casa

El verano también puede ser para ver películas, y los que tengan un jardín en casa, con una buena pared disponible, siempre pueden hacerse con un proyector para montarse rápidamente un cine al aire libre. Dentro de esta categoría hay dispositivos muy punteros, pero para los que estén buscando algo económico, ligero y equilibrado, puede que la mejor opción sea el GM300 de la marca Gaimoo. Permite proyectar imagen hasta a 240 pulgadas, que no está nada mal, y ofrece calidad de imagen 4K.

El proyector

El usuario puede utilizarlo para descargar las 'apps' de plataformas de 'streaming' o puede conectarlo directamente a su móvil o al ordenador. Ofrece un sonido bueno, pero si ves que se te queda algo corto siempre puedes tirar de algún altavoz que tengas y conectarlo por Bluetooth. Se puede encontrar fácil por debajo de los 100 euros.