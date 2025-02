Probamos el nuevo Razer Kishi V2, el 'gadget' que convierte tu móvil en una Nintendo Switch

A día de hoy, un 'smartphone' es capaz de hacer cosas que, hace apenas una década, sonaban a broma pesada. Prácticamente, se han convertido en almacenes de la vida del propietario. En la herramienta más básica con la que matar las horas de tedio; incluso jugando a videojuegos y, en muchos casos, además, ofreciendo unos resultados bastante notables. Especialmente cuanda la tasa de refresco de imagen en pantalla del terminal es alta y el panel que monta ofrece una buena resolución.

Las empresas del sector no desconocen esa realidad, por eso, de un tiempo a esta parte, dedican cada vez más tiempo a diseñar dispositivos que mejoren la experiencia de juego en 'smartphone' del 'gamer'. Entre ellas se encuentra Razer, marca que acaba de lanzar la segunda versión del mando para 'smartphone' Razer Kishi . Un dispositivo que ABC ha estado probando durante las últimas semanas acompañando a un terminal Samsung Galaxy S22 Ultra , el móvil más puntero que tiene disponible actualmente la empresa coreana y uno de los más capacitados dentro del terreno ' gaming '.

Antes de nada, dejar claro que en el mercado hay disponibles multitud de mandos para jugar a videojuegos con el 'smartphone'. Entre ellos, encontramos mandos inalámbricos, que funcionan a través de Bluetooth y otros, como el caso del Razer Kishi, que van conectados al dispositivo a través de la entrada de carga USB-C, en el caso de Android , o Lightning, si nos referimos al iPhone . La marca ha lanzado dos versiones distintas. Una compatible con los móviles de Apple y otra con los que emplean sistema operativo facturado por Google.

Así es el Razer Kishi V2 para Android R.A.

El dispositivo, efectivamente, recuerda mucho en apariencia a los controles de Nintendo Switch. Conectarlo al móvil no tiene demasiado misterio. El mando tiene un puente que se puede alargar hasta abarcar la superficie total del terminal , y el rango que maneja, en este sentido, no es corto ni mucho menos. Como hemos dicho, nosotros lo hemos estado probando con un S22 Ultra, un modelo que tiene una pantalla con un tamaño próximo a las 7 pulgadas. Teniendo en cuenta que la mayoría de terminales actuales tienen paneles que se mueven entre las 6 y las 6,5, no deberías tener ningún problema para adaptar el controlador.

El puente se alarga para adaptarse a las dimensiones del móvil R.A.

Los botones, como se puede observar en las imágenes, están ubicados en una posición que recuerda mucho a las de los mandos oficiales de Xbox , con sus dos joysticks, la cruceta, los cuatro botones principales y los gatillos de las esquinas superiores. Esto hace que el dispositivo sea ideal para jugar a través de xCloud , la plataforma de juego en la nube de Xbox, que es compatible con un buen puñado de móviles Android y iPhone.

Precisamente, esa es la plataforma que hemos utilizado para probar el 'gadget'. En concreto, con juegos como ' Forza Horizon 5 ', ' Super Lucky's Tale ' o ' My Friend Pedro ', entre otros.

Probando el periférico con el nuevo 'Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge' R.A.

Una de las cosas que más nos han gustado del Razer Kishi es que, al tratarse de un mando que va conectado al móvil a través de la entrada de carga, no hay ningún problema de latencia . Esto implica que cuando movemos el joystick hacia la derecha, el personaje que controlamos obedece de forma automática. No hay ningún retardo apreciable; algo que no se cumple en otros modelos que emplean conexión Bluetooth.

También se agradece el que el control cuente con u na entrada USB-C a parte por la que cargar el 'smartphone' mientras el usuario está jugando, algo que ayudará a poder continuar machacando botones durante las horas que se quiera sin grandes apuros. Aunque, como siempre, recordamos que, para que la batería tenga una vida larga, es recomendable dejar el dispositivo tranquilo mientras está conectado a la corriente. Así se evita que se recaliente de más.

¿Me lo compro?

El mando es muy ergonómico. Si estás acostumbrado a jugar en Nintendo Switch, no tendrás problemas en adaptarte a él. Con todo, dejamos claro que no consideramos que sea un 'gadget' necesario para todos los usuarios. Si te gusta jugar a juegos para móviles sin más, de esos que puedes encontrar en App Store o en Play Store, no necesitas un Kishi ni, posiblemente, ningún otro mando. El 'gadget', que tiene un precio oficial que ronda los 120 euros , está pensado para 'gamers' avezados que no quieran renunciar a sus juegos de Steam o del Game Pass ni en vacaciones. Y en eso el dispositivo de Razer cumple las expectativas de sobra.

Ahora, ten claro que para sacarle partido debes tener un móvil capaz de mover videojuegos potentes. No todos los terminales que llegan al mercado son capaces de rendir de forma satisfactoria en el 'gaming'; fijate en detalles como la tasa de refresco, el tamaño de la pantalla y la resolución que ofrece antes de lanzarte a adquirir el periférico.

También queremos que tengas en cuenta que, en el mercado, hay mandos que ofrecen un buen rendimiento y tienen un precio más asequible. Posiblemente no resulten tan ergonómicos y tengan un tacto tan bueno como el del Kishi, pero te ahorrarás unos euros. Más allá de eso, recuerda que es posible configurar tu mando de PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series para jugar con el móvil. Lo único que necesitas hacer es enlazarlos por bluetooth. También puedes adquirir por separado adaptadores, con precios por debajo de los 20 euros, que te permiten dejar el móvil fijo justo encima de la parte superior del control.

