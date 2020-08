iPhone 12: todo lo que sabemos sobre el primer «smartphone» de Apple con 5G Recogemos las filtraciones más importantes sobre la próxima familia de móviles de la tecnológica estadounidense

R.Alonso Madrid Actualizado: 18/08/2020 01:38h

No cabe duda de que el lanzamiento de los nuevos terminales de Apple es uno de los acontecimientos que más revuelo genera anualmente en el mundo de la tecnología. A pesar de los esfuerzos de la firma de la manazana, la llegada de sus próximos «smartphones» de gama alta, los presumibles iPhone 12, se dilatará algo más en el tiempo de lo normal. En buena medida, debido a la crisis generada por culpa de la pandemia. Sin embargo, esto no implica que, a estas alturas, no sepamos nada sobre el dispositivo.

Aunque, por el momento, no hay ninguna comunicación oficial, analistas y medios especializados llevan meses filtrando información sobre la nueva familia de «smartphones» de la compañía de Cupertino. De acuerdo con esto, todo apunta a que Apple, como viene siendo habitual, apostará por cuatro modelos del terminal que se diferenciarán por sus especificaciones. Asimismo, desde hace un año todos los analistas dan por hecho que tendrán conectividad 5G, aunque se espera que algunos móviles de la familia lleguen antes que otros a las tiendas.

Cuatro modelos

En principio, de los cuatro terminales que, previsiblemente, lanzará la firma de la manzana, el más competente será el iPhone 12 Pro Max. Según afirmó hace unos meses el conocido filtrador y periodista tecnológico Jon Prosser, el dispositivo contará con pantalla OLED de 6.7 pulgadas Super Retina XDR con ProMotion y gama de 10 bits. Alojará una RAM de 6GB y contará con tres versiones diferentes en función del almacenamiento interno (128, 256 y 512GB). Respecto a los precios, Prosser apunta que variarán en función del almacenamiento interno, y estarán fijados en los 1.099, 1.199 y 1.399 dólares respectivamente.

El siguiente dispositivo de la familia es el iPhone 12 Pro. Según Prosser, el terminal contará con unas prestaciones bastante similares a las de su hermano mayor. Únicamente les diferencia el tamaño de pantalla, que en este caso se reduce hasta la 6.1 pulgadas. Los precios se moverán entre los 999, 1.099 y 1.299 dólares en función del almacenamiento interno.

Tras el 12 Pro encontramos el iPhone 12 Max. En este caso, según el analista, la RAM se reduce de 6GB a 4GB. A su vez, solo habrá dos versiones en función del almacenamiento interno, una de 128 GB y otra de 256 GB. Asimismo, la cámara trasera será doble en lugar de triple. Respecto a los precios, serían de 749 y 849 dólares en función del modelo.

Por último, encontramos al iPhone 12 a secas. Que ve su pantalla reducida hasta las 5.4 pulgadas de diagonal y comparte las demás características reveladas por Prosser respecto al iPhone 12 Max. Su precio sería de 649 y 749 dólares dependiendo del modelo.

Cámara y chip

Respecto a la cámara, todo apunta a que será triple sin ofrecer; pero no se han compartido muchos detralles sobre la potencia de cada una de las lentes. A este respecto, el analista Ming-Chi Kuo, el mismo que aseguró hace un año que Apple no daría el salto al 5G hasta 2020, explicó recientemente que la calidad de la imagen mejorará gracias a la adición del "autofocus", que permitirá enfocar mucho más rápido que en los modelos anterios. También se espera una mejora en la captura de imágenes en situaciones de poca iluminación.

El corazón de los iPhone 12 será diferente al que tienen sus hermanos mayores ahora mismo. Todas las filtraciones apuntan a que el A14 será bastante mejor que el A13, que, sin embargo, ya ofrecía unos grandes resultados. Recientemente, el filtrador KomiyaLeaks aseguró en Twitter, a este respecto, que el nuevo microprocesador tendrá un 40% más de potencia que el A13 bionic que montan los actuales iPhone 11.

A14 compared to A13

CPU +40%

GPU +50% — Komiya (@komiya_kj) August 10, 2020

Respecto a la batería, es de esperar que se encuentre en torno a los 4.000 mAh, lo que garantizaría, sobre el papel, más de dos horas de autonomía. Sin embargo, hace un mes Forbes publicó que Apple está experimentando problemas en el desarrollo, por lo que la batería podría estar limitada entre 2.227 mAh y 3.687.

Lanzamiento

Hace unas semanas, Apple se vio obligada a comunicar que la Keynote de 2020, en la que se anunciarán los nuevos iPhone 12, se retrasará unas semanas y, por tanto, no tendrá lugar en septiembre, como viene siendo habitual. Jon Prosser ha expresado recientemente a través de Twitter que la firma de la manzana pretende realizar el evento el 12 de octubre. Asimismo, ha señalado que dos modelos diferentes de iPhone 12, en concreto, los más básicos, se podrán reservar a a partir de esa misma fecha, pero que no comenzarán a ser enviados hasta el día 19.

Quienes quieran adquirir los más competentes también podrán reservarlos el 12 de octubre; sin embargo, el envío de los terminales no se producirá hasta noviembre. El analista no ha compartido la fecha exacta.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

Una versión 4G para 2021

Wedbush Securiy publicó recientemente un informe, recogido por Bussines Insider, en el que se afirma que la compañía de la manzana está trabajando para lanzar a principios de 2021 un iPhone 12 que, a diferencia de sus hermanos mayores, contará exclusivamente con conectividad 4G. Según señaló el analista Daniel Ives a Bussines Insider, se espera que la versión con conectividad 4G llegue al mercado en el mes de febrero. También apunta que su precio, en el momento en que esté disponible, será de unos 800 dólares.