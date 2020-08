Apple planea lanzar los iPhone 12 a mediados de octubre

Apple, como el resto de tecnológicas, lleva meses esforzándose para que sus próximos lanzamientos no se vean afectados por la pandemia de Covid-19. Sin embargo, la tecnológica ya se ha visto obligada a retrasar la presentación de su nueva familia de «smartphones», los presumibles iPhone 12. Durante las últimas semanas se ha rumoreado que los dispositivos de la firma de la manzana comenzarán a llegar al mercado de forma escalonada. Ahora, el periodista tecnológico y conocido filtrador Jon Prosser ha anunciado, a través de su cuenta de Twitter, que finalmente quienes quieran adquirir un iPhone tendrán que esperar, como mínimo, hasta el 19 de octubre.

Prosser apunta a que la fecha de presentación de los dispositivos de gama alta, la famosa Keynote, tendrá lugar este año exactamente un mes después de lo habitual: el 12 de octubre. Asimismo, señala que dos modelos diferentes de iPhone 12, en concreto, los más básicos, se podrán reservar a a partir de esa misma fecha, pero que no comenzarán a ser enviados hasta el día 19.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)