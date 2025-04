Cómo desactivar el círculo azul en WhatsApp

En un intento por integrar la inteligencia artificial en la experiencia diaria de sus usuarios, WhatsApp ha lanzado una nueva funcionalidad que no ha pasado desapercibida, la incorporación del asistente virtual desarrollado por Meta. Sin embargo, esta herramienta, que se presenta en la aplicación mediante un distintivo círculo azul en la interfaz de chat, no ha recibido la bienvenida que los desarrolladores esperaban.

Para muchos, Meta AI representa un avance en la comunicación, ya que su capacidad para responder preguntas, ofrecer recomendaciones o incluso generar textos puede ser útil para un amplio abanico de situaciones. Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo por esta nueva característica. Desde que Meta AI comenzó a estar disponible en los dispositivos móviles, numerosos usuarios han expresado su descontento en redes sociales y foros al considerar que su presencia es intrusiva, innecesaria o incluso visualmente molesta. Por lo que son muchas las personas que se preguntan si existe alguna forma de desactivarlo.

¿Es posible desactivar completamente Meta AI?

Actualmente, WhatsApp no ofrece una opción directa para desactivar por completo su inteligencia artificial, ya que está integrada en la plataforma. Sin embargo, es posible tomar medidas para minimizar su impacto en la experiencia del usuario.

Cómo reducir la visibilidad del círculo azul

Al igual que cualquier otra conversación en WhatsApp, puedes eliminar el chat de Meta AI deslizando el chat hacia la izquierda (en Android) o hacia la derecha (en iOS) y seleccionando la opción 'Eliminar'. Este procedimiento eliminará el chat de tu lista de conversaciones y evitará futuras notificaciones de Meta AI.

No obstante, algunos usuarios han optado por desinstalar la versión actual de WhatsApp e instalar una versión anterior que no incluya Meta AI. Este método puede eliminar temporalmente la presencia del círculo azul, pero conlleva ciertos riesgos, ya que las versiones anteriores pueden carecer de actualizaciones de seguridad esenciales. Además, existe la posibilidad de perder nuevas funcionalidades y mejoras de la aplicación. Por lo tanto, esta opción no es nada recomendable debido a los posibles riesgos de seguridad y funcionalidad.

La privacidad

Es importante destacar que, según Meta, las interacciones con Meta AI no acceden a los chats personales cifrados y no se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial en Europa. Sin embargo, se recomienda no compartir información sensible con el asistente, ya que las interacciones con Meta AI no están cifradas de extremo a extremo y podrían ser utilizadas para mejorar los modelos de IA.