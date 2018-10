WhatsApp Date prisa: WhatsApp reduce drásticamente el tiempo para eliminar mensajes La popular aplicación ha decidido limitar dicha opción para que los usuarios tengan conversaciones más sanas

WhatsApp puso en marcha en 2017 una de las funciones más demandadas por los usuarios: eliminar los mensajes enviados. Y es que, ¿quién no se ha equivocado alguna vez a la hora de chatear por la popular aplicación? Sin embargo, toma nota porque el tiempo del que dispondrás para ejecutar esta opción se reduce drásticamente.

Hasta ahora, basta con que el usuario pulse sobre el mensaje erróneo que ha enviado y seleccione «Eliminar para todos» para subsanar el error. Dicha acción debe ejecutarse antes de los 68 minutos y 16 segundos posteriores a la publicación del texto, plazo suficiente que WhatsApp amplió el pasado mes de marzo. Hasta aquí, todo sigue igual. Sin embargo, la aplicación va a introducir un pequeño cambio, tal y como ha adelantado ya el portal Wabetainfo.

LIMITS UPDATED!



WhatsApp has updated the "Recipient limit".

What does it mean? If you delete a message for everyone, but the recipient won't receive the revoke request within 13h, 8m, 16s (maybe because the phone was off), the message will **not** be revoked.

..(1/2) — WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 de octubre de 2018

Para que todos los usuarios lo entiendan, borrar un mensaje no es una acción que se ejecute al momento aunque así lo solicite el emisor. Es decir, depende de los servidores de cada usuario que se vea afectado por ese borrado. Así, cuando una persona borra un mensaje, la orden puede que no se lleve a cabo de forma inmediata, ya que la orden se manda a los servidores de cada persona afectada, ya sea en un grupo o conversación privada. El problema está en que si esa orden no llega a tiempo, puede que tu mensaje no se elimine nunca.

..(2/2)

This is a protection against modded users that revoked messages sent weeks, months and years ago.



You can still delete a message for everyone within 1h, 8m, 16s as long as the recipient will receive your revoke request within 13h, 8m, 16s. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 de octubre de 2018

La clave está en la posibilidad de que el servidor de uno de los participantes en la conversación tarde demasiado tiempo en recibir la orden de borrar el mensaje. Y es que cuando un usuario de WhatsApp selecciona en un chat «Eliminar para todos», el mensaje se deshecha automáticamente si todos los participantes de esa conversación tienen el teléfono encendido o conectado a una Red. Pero si uno de los usuarios lo tiene desconectado, puede llegar a leerlo.

Hasta ahora, la petición de borrar los mensajes se ejecuta en un plazo máximo de 24 horas. Es decir, todos los teléfonos tienen que haberse conectado, en ese lapso de tiempo, para que los servidores ejecuten la acción de eliminar el mensaje. De lo contrario, aunque al emisor le aparece eliminado, el receptor leerá el mensaje.

Para evitar esta situación, WhatsApp ha decidido rebajar ese tiempo y limitarlo a 13 horas, 8 minutos y 16 segundos. Sigue siendo un tiempo razonable para que la acción se lleve a cabo pero si en ese tiempo el «smartphone» está apagado, y el emisor ha eliminado el mensaje, el receptor podrá leerlo en cuanto conecte de nuevo su móvil.

El objetivo de la aplicación es contribuir, así, a que los usuarios tengan conversaciones más sanas.