Los tres cambios que debes realizar en WhatsApp para que tu cuenta sea realmente segura El experto en ciberseguridad Zak Doffman ha compartido las claves para que el usuario configure la «app» de forma correcta para proteger su privacidad

WhatsApp no se encuentra en su mejor momento. La aplicación de mensajería lleva semanas envuelta en la polémica debido a sus nuevas condiciones de uso, que permitirán a la plataforma compartir datos de sus usuarios con Facebook con fines comerciales. Algo que está provocando que la herramienta, que cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, pierda internautas. Así lo recoge, por ejemplo, la empresa de analítica de aplicaciones App Annie, que sostiene que WhatsApp ha caído a lo largo del mes de mes del puesto 8 de las aplicaciones más descargadas del Reino Unido al 23. Y eso que las nuevas condiciones no tendrán efecto en las Islas, igual que en los estados que conforman la Unión Europea.

Ahora, el experto en ciberseguridad Zak Doffman ha compartido a través de la revista « Forbes» los tres pasos que los usuarios deben dar para mejorar la privacidad de una cuenta en la red social. Asimismo, recuerda que, a pesar de los cambios en las condiciones, la aplicación no tendrá acceso a los mensajes del usuario, que, según promete WhatsApp, están cifrados de extremo a extremo, por lo que no podría leerlos aunque quisiera. También remarca que la «app» de mensajería no es, ni de lejos, el servicio que más datos recopila.

«WhatsApp recopila demasiados datos, muchos más que Signal, Telegram o iMessage. Pero, en comparación con aplicaciones como Facebook, Messenger, Google, Instagram, Snapchat y TikTok, recopila muy poco. Entonces, a menos que evites a esos otros, WhatsApp no es tu mayor problema», apunta el experto.

En esta misma línea se mueven las palabras del abogado digital y exdirector de Red.es, Borja Adsuara. En conversación con ABC, el jurista se muestra sorprendido por la polémica que ha surgido a propósito de las nuevas condiciones de uso de la plataforma de mensajería: «Los mismos que se quejan de que WhatsApp y Facebook es muy malo el año pasado le estaban dando sus datos a la empresa rusa FaceApp para ver cómo van a ser de mayores».

Para que no te infecten la cuenta

Sea como fuere, para poder mejorar la seguridad de los datos del usuario en WhatsApp, Doffman destaca, en primer lugar, la importancia de desconfiar de enlaces externos y los archivos procedentes de usuarios desconocidos, ya que pueden llevar oculto un virus informático. Precisamente, el Instituto Nacional de Ciberseguridad español (Incibe), alertaba recientemente sobre el aumento en los robos de cuentas de WhatsApp en nuestro país. Cuando un cibercriminal consigue hacerse con alguna, es bastante habitual que intente lanzar ataques contra sus contactos empleando código malicioso destinado al robo de datos personales e información bancaria.

Para evitar riesgos potenciales, el experto recomienda desactivar la descarga automática en el «smartphone» de vídeos y fotografías. Esto también le ayudará a ahorrar espacio en el almacenamiento interno de su dispositivo.

Activa la verificación en dos pasos

Normalmente, los robos de cuentas de WhatsApp se realizan mediante campañas en las que los ciberdelincuentes emplean ingeniería social para engañar a la víctima y que esta entregue un código de verificación de 6 dígitos que, previamente, le ha llegado por SMS. El truco está en que el criminal, previamente, ha descargado la aplicación de mensajería y ha empleado el número de teléfono de la cuenta que pretende robar. Entonces, es cuando el servicio envía el código para que el internauta pueda demostrar que es el auténtico propietario.

Para evitar este problema, además de no compartir ningún tipo de información por redes sociales a la ligera, Doffman recomienda activar la verificación en dos pasos. Cuando se emplea, tienes la opción de ingresar una dirección de correo electrónico. Esto permite que WhatsApp te envíe un enlace para restablecer tu PIN por correo electrónico en caso de que lo olvides y, además, ayuda a proteger tu cuenta.

No guardes chats en la nube

El cifrado de extremo a extremo garantiza, sobre el papel, que los mensajes que envías por WhatsApp sólo son visibles para quien los realiza y quien los recibe. Sin embargo, Doffman avisa de que ese cifrado desaparece cuando esos chats son almacenados en plataformas en la nube. Independientemente de que su «smartphone» sea iOS, es decir, iPhone, o Android. «No hay afirmaciones serias de que su contenido sea analizado o extraído de datos en la nube, pero Apple o Google pueden acceder a él, invalidando el propósito del cifrado de extremo a extremo de WhatsApp», explica el experto que, por este motivo, recomienda desactivar las copias de seguridad de los chats. Aunque reconoce que la pérdida de una conversación concreta por no estar almacenada puede causar problemas al usuario.