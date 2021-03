Telegram también se fija en Clubhouse: la competencia de WhatsApp comienza a trabajar en las salas de audio

Primero fueron Facebook y Twitter y, ahora, ha sido Telegram. La 'app' de mensajería propiedad de Pavel Durov, que ha experimentado recientemente un gran crecimiento gracias a las nuevas, y polémicas, condiciones de uso de WhatsApp, está trabajando para incorporar las salas de audio a sus canales. Así lo ha descubierto la plataforma especializada en desarrollos de aplicaciones WABetaInfo, que normalmente suele compartir el progreso de las funcionalidades en las que trabaja WhatsApp. Por el momento la funcionalidad se encuentra en fase de desarrollo.

Cabe recordar que las salas de audio, en las que los usuarios pueden conectarse para mantener conversaciones con público, están experimentando una creciente popularidad gracias al éxito de Clubhouse, una aplicación nacida al calor de la pandemia que está pensada para que los internautas hagan 'podcasting' en vivo. Desde marzo del año pasado, cuando nació, la 'app' ha registrado más de diez millones de descargas. Y eso que solo está disponible en 'smartphones' con sistema operativo iOS, es decir, iPhone.

And Telegram is bringing voice chats for channels now.

Clubhouse is everywhere 😱 https://t.co/u5cSB6VSCypic.twitter.com/WspFNlZI11