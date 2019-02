WhatsApp No dejes que WhatsApp te deje sin espacio en el móvil: cómo evitar que descargue todas las fotos y vídeos automáticamente La aplicación, por defecto, descarga y guarda de forma automática todos los archivos que recibes en el «smartphone»

Reconócelo. Tienes decenas chats y grupos de WhatsApp en el móvil. No pasa nada, a todos nos pasa. El problema viene cuando nuestro «smartphone» nos muestra un temido mensaje: «No tienes suficiente espacio de almacenamiento». Entonces colapsamos y empezamos a borrar todas las imágenes que hemos recibido por la popular «app» y que, en la mayoría de los casos, no valen de nada: solo para echarte unas risas en un momento puntual.

WhatsApp, por defecto, descarga y guarda de forma automática todos los archivos que recibes (fotos, vídeos, documentos...) en el móvil. Así que tienes que deshabilitar dicha opción si no quieres que la memoria de tu móvil se llene de archivos que, en su mayoría, son inservibles.

Si tienes un teléfono Android, sigue estos pasos:

1. Abre WhatsApp

2. Vete a Opciones (los tres puntos del margen superior derecho)

3. Selecciona Datos y Almacenamiento

4. En las opciones de «Descargar con datos móviles» y «Descargar con wifi» puedes elegir: fotos, audio, vídeo y documentos. Elimina todas las opciones.

Si tienes un iPhone:

1. Abre WhatsApp

2. Elige Configuración

3. Selecciona Datos y Almacenamiento

4. En Descarga automática de arhivos, tanto con datos móviles como con wifi, igualmente no dejes que se descargue nada de forma automática.

De esta manera, cuando alguien te mande un archivo por WhatsApp, tendrás que pinchar sobre él para descargártelo. Así, evitarás que el móvil se te llene de vídeos o imágenes absurdas y eligirás las que realmente quieres ver, evitando que la memoria de tu teléfono se llene.