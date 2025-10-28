De Lucas Vázquez a la Switch: la Grokipedia de Elon Musk copia entradas enteras de la Wikipedia

Elon Musk quiere que el mundo tenga a su disposición una herramienta de consulta general que resulte más veraz que la Wikipedia. Este mismo martes, el magnate ha anunciado el lanzamiento de su propio sitio para competir en este campo, que recibe el nombre de ... Grokipedia y llega, según promete, sin los sesgos liberales que sí que aparecen en la enciclopedia colaborativa digital lanzada en 2021. Sin embargo, según ha podido comprobar ABC, muchas de las 885.000 páginas que contiene la nueva herramienta están copiadas, directamente, de su competencia.

Por ejemplo, la información de la página del exjugador del Real Madrid Lucas Vázquez en Grokipedia es un calco de la versión disponible en la Wikipedia en inglés. Y la plataforma de Elon Musk lo reconoce con un pequeño mensaje al final en el que se apunta lo siguiente: «El contenido está adaptado de Wikipedia , bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License».

«Este es el problema de Wikipedia, que es contenido abierto que puede utilizar cualquiera y retocarlo», apunta en conversación con ABC Fernando Checa, director del máster de Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y experto en marketing digital.

En algunas entradas de Grokipedia la plataforma reconoce que ha cogido el contenido de la Wikipedia abc

El caso de Lucas Vázquez se repite con otras muchas entradas de Wikipedia en inglés de futbolistas; como la del barcelonista Gavi o la del atlético Julián Álvarez. Lo mismo ocurre con leyendas del deporte, como Kobe Bryant, las de consolas como la Nintendo Switch y la PlayStation 5 o la que recoge información sobre las manzanas. Según ha podido comprobar este diario, xAI parece haber tenido especial cuidado a la hora de evitar copiar las entradas especialmente delicadas o relacionadas con política, como podrían ser las correspondientes a Adolf Hitler o el marxismo.

«Musk no hace nada ilegal, lo que sí es poco ético es utilizar las entradas de la competencia para retocarlas, quitarlas y ponerlas información, y más cuando las acusas de que tienen sesgos. La sensación que tengo es que es probable que se hayan descargado la Wikipedia y la hayan metido directamente en Grok para que la IA desarrolle los resultados», zanja Checa.

Efectivamente, Musk lleva años criticando a Wikipedia. En 2024, acusó al sitio de estar «controlado por activistas de extrema izquierda» y pidió que se dejaran de hacer donaciones a la plataforma. El pasado verano también afirmó que la plataforma, que funciona como una enciclopedia colaborativa sin ánimo de lucro que está gestionada por voluntarios, «no puede usarse como fuente definitiva« para las notas de la comunidad que los usuarios emplean en X. Esto se debe a »que el control editorial allí es extremadamente sesgado hacia la izquierda»; algo que la fundación Wikimedia siempre ha negado.

El magnate ya anunció el lanzamiento de la Grokipedia hace unas pocas semanas. Entonces señaló que la página representaría «una mejora enorme respecto a Wikipedia»: «Francamente, es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de comprender el universo».

ABC se ha puesto en contacto con la Fundación Wikimedia para conocer su opinión sobre el lanzamiento de la Grokipedia y acerca del uso de entradas de Wikipedia en el interior del nuevo sitio. Por el momento no ha obtenido respuesta.