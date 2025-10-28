Suscribete a
Comparecencia del periodista de ABC David Alandete en el Congreso por las injerencias rusas en Cataluña

De Lucas Vázquez a la Switch: la Grokipedia de Elon Musk copia entradas enteras de la Wikipedia

La nueva página de consultas de xAI ha tenido cuidado a la hora de evitar adaptar los resultados de figuras políticas de su competencia

¿Adiós a Wikipedia? Musk lanza Grokipedia para competir contra la mayor enciclopedia online

Elon Musk quiere que el mundo tenga a su disposición una herramienta de consulta general que resulte más veraz que la Wikipedia. Este mismo martes, el magnate ha anunciado el lanzamiento de su propio sitio para competir en este campo, que recibe el nombre de ... Grokipedia y llega, según promete, sin los sesgos liberales que sí que aparecen en la enciclopedia colaborativa digital lanzada en 2021. Sin embargo, según ha podido comprobar ABC, muchas de las 885.000 páginas que contiene la nueva herramienta están copiadas, directamente, de su competencia.

