Zuckerberg pretende lanzar cuatro visores para el metaverso antes de 2024 Según 'The Information', la empresa está trabajando en unas gafas de Realidad Mixta, unas de Realidad Aumentada y dos revisiones de sus actuales Meta Quest 2

El metaverso no se construirá en un día. Igual que la los dispositivos de Realidad Virtual no se van a democratizar de la noche a la mañana. De acuerdo con ' The Information ', que cita a fuentes de Meta, la empresa propiedad de Mark Zuckerberg, está trabajando en el desarrollo de cuatro visores diferentes que deberían llegar al mercado antes de que finalice 2024 .

La compañía, a la que pertencen herramientas como Facebook, Instagram y WhatsApp, es la que está apostando más duro, hasta la fecha, por el desarrollo de ese nuevo mundo virtual en el que los usuarios podrán quedar, hacer deporte o jugar a videojuegos mediante el empleo de avatares digitales.

El primer dispositivo que será presentado será Project Cambria , un visor de Realidad Mixta (con capacidades de Realidad Virtual y Realidad Aumentada) que se espera que tenga un coste más alto que el de las actuales Meta Quest 2 y que llegue a los comercios antes de que finalice el presente 2022. De acuerdo con la información del citado medio, las gafas tendrán un precio aproximado de 799 dólares .

Desde la empresa apuntan que la calidad de la imagen que ofrecerá Project Cambria, así como sus componentes y batería, serán mucho mejores que los de las actuales gafas VR de la empresa. Precisamente, 'The Information' apunta que Meta Quest recibirá d os nuevos modelos en los próximos dos años . Uno llegará en 2023 y otro en 2024. Los nombres en clave de estas gafas son Stinson y Cardiff.

Por último, en 2024, Meta tiene proyectado presentar el visor Nazare AR , pensado en concreto para Realidad Aumentada -es decir, para que el usuario que las lleve puestas pueda ver información y gráficos superpuestos sobre el entorno real en el que se encuentra-. En principio, se espera que las gafas funcionen de forma completamente independiente y que no tengan que estar conectadas a ningún otro dispositivo para ser funcionales.