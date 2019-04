Así son los robots masturbadores que ayudan a los donantes de semen en China La máquina recolecta el esperma de quienes son reacios a masturbarse

ABC TECNOLOGÍA @abc_tecnologia Actualizado: 11/04/2019 02:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El «extractor automático de esperma» está revolucionando las redes sociales. Este curioso robot no es nuevo. Fue una empresa china quien ideó este artilugio hace varios años que ayuda a muchos donantes de semen en su particular tarea en las clínicas del país asiático y de otros puntos del mundo. Y, por si te pica la curiosidad, puedes comprarlo en « Alibaba», cuyo precio oscila entre los 2.999 - 4.999 dólares (2.660 -4.435 euros).

En los últimos días, este extractor de esperma se ha vuelto viral en Twitter, donde los usuarios no daban crédito al curioso funcionamiento de esta máquina a la que no le falta detalle. Ideada por Centro de Ciencia y Tecnología Médica de Jiangsu Sanwe (Jiangsu Sanwe Medical Science And Technology), este aparato, «muy fácil de usar», está dotado de la última tecnología.

«El dispositivo puede simular el movimiento de la vagina de las mujeres que hace que el paciente se sienta cómodo en el proceso de recolección de esperma», explican sus creadores. Centros de EE.UU., Alemania, Rusia o Francia cuentan ya en sus instalaciones con esta solución porque «recolecta el semen de los donantes que son reacios a masturbarse».

Además, «proporciona una gama completa de estimulación visual y auditiva» para ayudar al paciente en su cometido. «Puede simular el entorno vaginal, los espasmos, la succión, la vibración, etc.»

La muestra de semen se recoge de una manera «rápida y segura», sin riesgo alguno de «infección» o «contaminación». El Centro de Ciencia y Tecnología Médica de Jiangsu Sanwe asegura que «es el mejor equipo clínico para la recolección de espermatozoides».

Pero este «extractor automático de esperma» tiene otra función: ayudar a la eyaculación precoz. De esta manera, según detalla la compañía, este modo es capaz de «reducir la excitabilidad de las terminaciones nerviosas y así apaciguar el nervio externo del glande».

« Reuters» publicó un reportaje sobre este «extractor automático de esperma» en 2014. Según informa la popular agencia de noticias, la compañía vende anualmente 10.000 dispositivos a clínicas de todo el mundo.