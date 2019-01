El mejor consolador tecnológico femenino que ha sido vetado en el CES

El sexo y la tecnología combinan a la perfección. Ambos componentes han hecho vibrar al CES de las Vegas, que ha celebrado recientemente su última edición con cierta polémica. Y es que en la mayor feria de electrónica de consumo no solo hemos podido ver las televisiones con resolución 8K o el coche volador. Los juguetes sexuales del futuro también han tenido su propio espacio.

La feria ha sido testigo de cómo es ya posible disfrutar de «strippers» en 3D sin salir de casa. Basta con unas gafas de realidad virtual, un «smartphone» o tableta para poder disfrutar de un espectáculo íntimo gracias a la realidad aumentada. «No hay necesidad de dar propina», aseguró en tono de broma a AFP Andreas Hronopoulos, jefe de Naughty America, la compañía responsable de este nuevo servicio en el que el cliente puede incluso girar el holograma para disfrutar del espectáculo desde todos los ángulos. «Tenemos la intención de convertirnos en el club de 'striptease' más grande del mundo, abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del día», asegura.

