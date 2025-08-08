OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

OpenAI lanzó el jueves su modelo de inteligencia artificial GPT-5, la esperadísima última entrega de una tecnología que ha ayudado a transformar los negocios y la cultura globales. Los modelos GPT de OpenAI son la tecnología de IA que impulsa el popular chatbot ChatGPT, y GPT-5 estará disponible para los 700 millones de usuarios de ChatGPT, según OpenAI.

La gran pregunta es si la compañía que inició el frenesí de la IA generativa será capaz de seguir impulsando avances tecnológicos significativos que atraigan a usuarios empresariales y justifiquen las enormes sumas de dinero que está invirtiendo para impulsar estos desarrollos.

El lanzamiento llega en un momento crítico para la industria de la IA. Los mayores desarrolladores de IA del mundo (Alphabet, Meta, Amazon y Microsoft, que respalda a OpenAI) han incrementado drásticamente la inversión de capital para financiar centros de datos de IA, lo que alimenta las esperanzas de los inversores de obtener grandes beneficios. Estas cuatro compañías esperan invertir cerca de 400 000 millones de dólares en total este ejercicio fiscal. OpenAI se encuentra en las primeras etapas de las negociaciones para permitir que sus empleados obtengan beneficios con una valoración de 500 000 millones de dólares, un gran avance respecto a su valoración actual de 300 000 millones. Los principales investigadores en IA ahora reciben bonos de contratación de 100 millones de dólares.

«Hasta ahora, el gasto empresarial en IA ha sido bastante bajo, mientras que el gasto de los consumidores en IA ha sido bastante sólido porque a la gente le encanta chatear con ChatGPT«, declaró el economista Noah Smith. »Pero el gasto de los consumidores en IA no será suficiente para justificar todo el dinero que se está invirtiendo en centros de datos de IA«.

OpenAI destaca la capacidad empresarial de GPT-5. Además del desarrollo de software, la compañía afirmó que GPT-5 destaca en redacción, consultas relacionadas con la salud y finanzas. «Creo que GPT-5 es realmente la primera vez que, en uno de nuestros modelos principales, se ha sentido que se puede preguntar a un experto legítimo, a un experto con doctorado, cualquier cosa», declaró Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en una rueda de prensa.

Una de las cosas más interesantes que puede hacer es crear software instantáneo de calidad. Esta idea de software bajo demanda será una de las características que definirán la era GPT-5.

En demostraciones realizadas el jueves, OpenAI mostró cómo GPT-5 podría usarse para crear software funcional completo basado en indicaciones de texto escrito, comúnmente conocido como «codificación de vibración». Una medida clave del éxito es si el avance de GPT-4 a GPT-5 está a la altura de las mejoras previas del laboratorio de investigación. Dos de los primeros revisores declararon a Reuters que, si bien el nuevo modelo les impresionó por su capacidad para codificar y resolver problemas de ciencias y matemáticas, creen que el salto de GPT-4 a GPT-5 no fue tan grande como las mejoras previas de OpenAI.

Aunque las mejoras sean importantes, GPT-5 no es lo suficientemente avanzado como para reemplazar por completo a los humanos. Altman afirmó que GPT-5 aún carece de la capacidad de aprender por sí solo, un componente clave para que la IA pueda igualar las capacidades humanas. En su popular podcast sobre IA, Dwarkesh Patel comparó la IA actual con enseñar a un niño a tocar el saxofón leyendo las notas del último alumno.

«Un alumno solo lo intenta una vez», dijo. «En cuanto comete un error, lo despides y le escribes instrucciones detalladas sobre lo que salió mal. El siguiente alumno lee tus notas e intenta imitar a Charlie Parker. Si falla, refinas las instrucciones para el siguiente. Esto simplemente no funcionaría».

Proceso progresivo

Hace casi tres años, ChatGPT presentó al mundo la IA generativa, deslumbrando a los usuarios con su capacidad para escribir prosa y poesía con un enfoque humano, convirtiéndose rápidamente en una de las aplicaciones de más rápido crecimiento de la historia. En marzo de 2023, OpenAI dio continuidad a ChatGPT con el lanzamiento de GPT-4, un gran modelo de lenguaje que supuso un gran avance en inteligencia. Mientras que GPT-3.5, una versión anterior, obtuvo una puntuación en el examen de abogacía dentro del 10% inferior, GPT-4 aprobó el examen simulado dentro del 10% superior. El avance de GPT-4 se basó en una mayor potencia de procesamiento y datos, y la empresa esperaba que una «escalada» similar resultara en modelos de IA mejorados de forma consistente. Sin embargo, OpenAI se topó con dificultades para escalar. Un problema fue la barrera de datos con la que se topó la empresa, y el exdirector científico de OpenAI, Ilya Sutskever, declaró el año pasado que, si bien la potencia de procesamiento aumentaba, la cantidad de datos no.

Se refería al hecho de que los grandes modelos lingüísticos se entrenan con conjuntos de datos masivos que recopilan información de todo internet, y los laboratorios de IA no tienen otras opciones para grandes cantidades de datos textuales generados por humanos. Además de la falta de datos, otro problema era que las ejecuciones de entrenamiento para modelos grandes son más propensas a presentar fallos inducidos por el hardware dada la complejidad del sistema, y los investigadores podrían no conocer el rendimiento final de los modelos hasta el final de la ejecución, lo que puede tardar meses.

Al mismo tiempo, OpenAI descubrió otra ruta hacia una IA más inteligente, denominada «computación en tiempo de prueba», una forma de que el modelo de IA dedique más tiempo a calcular cada pregunta, lo que le permite resolver tareas complejas como matemáticas u operaciones complejas que exigen razonamiento avanzado y toma de decisiones.

GPT-5 actúa como un enrutador, lo que significa que si un usuario le plantea un problema particularmente difícil, utilizará la computación en tiempo de prueba para responder.

Esta es la primera vez que el público general tendrá acceso a la tecnología de computación en tiempo de prueba de OpenAI, algo que, según Altman, es importante para la misión de la compañía de desarrollar una IA que beneficie a toda la humanidad. Altman cree que la inversión actual en IA sigue siendo insuficiente. «Necesitamos construir mucha más infraestructura a nivel global para que la IA esté disponible localmente en todos estos mercados», afirmó Altman.