Acer presenta unos portátiles que deseará el diseñador creativo que llevas dentro

El público «gamer» es muy consumidor. Y exigente. Se gasta grandes cifras cada año para disfrutar de su principal hobbie, los videojuegos. Las marcas han querido abrazar a este tipo de usuarios en los últimos años con equipos más potentes y cómodos. También a los profesionales de sectores como el diseño gráfico y la edición, que necesitan máquinas solventes. Acer ha presentado en el marco de la feria de electrónica de consumo de IFA 2019, en Berlín, durante su evento la serie de ordenadores portátiles ConceptD Pro con tarjetas gráficas Nvidia Quadro.

Todos ellos, enfocados a profesionales que demandan alto rendimiento a sus equipos de trabajo. Así, esta nueva serie consta de seis equipos (versión estándar y versión «pro»), que vienen equipados con tarjetas gráficas Nvidia Quadro y procesadores Intel Core de novena generación. Gobernados por el sistema operativo Windows 10, el modelo ConceptD 9 Pro se sitúa como el equipo de gama más alta de la serie y se introduce como un innovador portátil para diseñadores gracias a la bisagra llamada «Ezel Aero» mecanizada.

Esta bisagra permite que su pantalla de calidad de imagen a 4K (3.840 x 2.160 píxeles) de unas monstruosas 17.3 pulgadas se pueda adoptar distintas posiciones para facilitar el trabajo. Este equipo cuenta con procesadores Intel Core i9 de hasta la novena generación. También incluye un lápiz óptico, el EMR de Wacom, que se fija magnéticamente y ofrece un control preciso con 4.096 niveles de sensibilidad a la presión. Estará disponible a partir de noviembre en España a un precio de 5.499 euros.

Por su parte, el ConceptD 7 Pro es más pequeño: tiene una pantalla de 15.6 pulgadas y 4K. Cuenta con un procesador Intel Core i7 de novena generación para soportar las cargas de trabajo intensivas, mientras que las opciones de la tarjeta gráfica Nvidia Quadro RTX 5000 se enfocan a analistas de datos, desarrolladores de software, ingenieros y estudiantes de diseño profesionales. Estará disponible a partir de noviembre en España a un precio de 2.599 euros.

Por su parte, el modelo ConceptD 5 Pro está disponible con pantallas IPS de 15.6 o 17.3 pulgadas, ambas con una impresionante resolución UHD de 4K, e integra procesadores Intel Core i7 de hasta novena generación y gráficos Quadro RTX 3000, enfocado a arquitectos, animadores 3D, productores de efectos especiales y pequeños estudios de diseño. Estará disponible a partir de diciembre en España por 2.599 euros.

Nuevos portátiles de tipo «chromebook»

Acer también ha presentado cuatro nuevos equipos de tipo Chromebook, que cuentan con puertos USB-C duales para una rápida transferencia de datos, carga y salidas para monitor. Dos de los modelos de gran pantalla (Chromebook 315 y 314) ofrecen pantallas antirreflejos para trabajar con texto nítido y legible, y hasta 12,5 horas de autonomía. El modelo más grande tiene una pantalla de 15.6 pulgadas y un teclado numérico dedicado. Estarán disponibles a partir de octubre en España a un precio de 329 euros y 299 euros, respectivamente.

Los otros dos modelos compactos de 11.6 pulgadas proporcionan hasta 10 horas de autonomía y rápidas conexiones para una mayor productividad y entretenimiento en un tamaño reducido. Uno de ellos, Chromebook Spin 311 ofrece un diseño convertible de 360 grados, que se puede utilizar en cuatro modos diferentes: tableta, portátil, pantalla y tienda de campaña. Estará disponible a partir de octubre en España a un precio de 249 euros, mientras que su homólogo convertible tendrá un precio de Chromebook 311 estará disponible a partir de octubre en España a un precio de 249 euros.

Más potencia y gráficos para los Swift 5

La última generación de Acer Swift 5 incorpora los nuevos procesadores Intel Core de décima generación con gráficas Intel Iris Plus, una nueva gráfica independiente Nvidia GeForce MX250, y pesa tan solo 990 gramos, lo que lo mantiene como «el portátil de 14 pulgadas más ligero del mundo», como señalan fuentes de la compañía.

Este equipo se ha actualizado también con un procesador Intel Core i7 de décima generación y un máximo de 512 GB de almacenamiento PCIe Gen 3x4 SSD. Presenta una pantalla táctil de resolución Full HD, así como conector USB-C y lector de huellas dactilares en el teclado. Estará disponible a partir de septiembre en España por 999 euros.

La compañía también ha anunciado en el marco de IFA las actualizaciones de Swift 3, con procesador Intel Core i7 de décima generación con gráfica Iris Plus de Intel y una GPU independiente NVIDIA GeForce MX250 opcional; y el equipo «todo en uno» Acer Aspire C, con opciones de pantalla Full HD de 27, 24 y 22 pulgadas, procesadores Intel Core de décima generación y una tarjeta gráfica Nvidia MX130 opcional. Estará disponible a partir de septiembre en España, por un precio de 599 euros, mientras que el Acer Aspire C llegará de forma escalonada a partir de diciembre, con un precio inicial de 599 euros en su modelo de menos tamaño de pantalla.

Acer ha presentado este miércoles en el marco de IFA de Berlín sus nuevos portátiles «gaming» Predator Triton 300 y Predator Triton 500, así como su silla «gaming» Predator Thronos Air, que llegará en último trimestre de 2019, por 8.975 euros. El nuevo portátil 'gaming' Predator Triton 300 destaca por ser «delgado y ultraligero». Cuenta con procesador Intel Core i7 de novena generación, con una unidad de procesamiento gráfico NVIDIA GeForce GTX 1650 y 16 GB de memoria DDR4 a 2666 Hz (ampliable a 32 GB). Además, admite hasta dos unidades SSD PCIe NVMe de 1 TB en RAID 0 y hasta un disco duro de 2 TB.