DJI Neo vs. HoverAir X1: ¿qué dron barato es mejor opción?

El DJI Neo es un dron compacto, casi de bolsillo, diseñado para ofrecer una experiencia de uso sencilla y accesible para todo el mundo, especialmente para quienes buscan crear contenido rápidamente para redes sociales sin complicaciones. Su claro competidor es el HoverAir X1, del que ya publicamos nuestra opinión hace unos meses.

La clave del Neo es que se puede controlar sin mandos tradicionales, utilizando en su lugar comandos de voz y los botones del propio dron. Esto simplifica mucho el uso, haciendo que el dispositivo sea fácil de utilizar para aquellos que no tienen experiencia previa con drones. Es suficiente con sacarlo de la caja, ponerlo en la palma de la mano, apretar un botón y ejecutar uno de los modos de vuelo preconfigurados para obtener un bonito 'selfie', también llamado 'dronie'. Lo mismo para aterrizar, solo hay que se sacar la palma y el Neo se posará tranquilamente sobre la palma de nuestra mano.

MÁS INFORMACIÓN Probamos el Huawei Watch GT 5 Pro, el reloj inteligente con más autonomía

Los modos de vuelo que podemos encontrar son los clásicos: seguimiento, 'dronie', 'rocket', toma circular, foto o grabación estática, permitiendo a los usuarios capturar tomas dinámicas con cero esfuerzo. Sin embargo, una ventaja que tiene el HoverAir X1 sobre el Neo es su sistema de inteligencia artificial para esquivar obstáculos en el modo seguimiento, pero sólo en el vuelo frontal, donde está la cámara.

Eso no tiene nada que ver con lo que es capaz de hacer un DJI Mini, que evita cualquier obstáculo, pero hace un buen trabajo deteniéndose antes de chocar, o esquivando objetos fácilmente reconocibles. En cambio el DJI Neo carece de función de evasión. Pero para nuestra sorpresa, en las pruebas, cuando se trataba de ramas u hojas, las atravesaba sin problema, mientras el HoverAir X1 chocaba o se detenía.

Los dos, en modo seguimiento, tienen una velocidad limitada, en torno a los 20 kilómetros por hora. Otra ventaja del DJI Neo, es que si queremos usar el dron de forma tradicional podemos comprar el mando por separado y volarlo tan lejos como alcance la batería haciendo tomas y fotos aéreas sin problemas. Ambos drones están muy limitados por la autonomía que llega a escasos 10 minutos de vuelo, porque están pensados para tomas rápidas de pocos minutos.

Buena calidad de imagen

Una diferencia sustancial entre el DJI Neo y el HoverAir X1 es la calidad de imagen. Mientras que el HoverAir X1 graba en 2K, el DJI Neo tiene grabación en 4K, lo que proporciona una resolución más alta y detalles más nítidos en los videos. Gracias al 4K, se pueden extraer fotogramas del video y obtener fotos de una resolución aceptable. No obstante, es importante mencionar que el Neo no alcanza la calidad de imagen de drones más grandes y como el DJI Mini, u otros modelos superiores de DJI que tienen una mejor lente.

Fotograma de un vídeo capturado con el Neo j. O.

En términos de portabilidad, el HoverAir X1 tiene una ventaja con su diseño plegable, que facilita su almacenamiento y transporte, incluso vale el bolsillo. El Neo es un poco menos compacto, ya que no se pliega; sin embargo, también da la sensación de ser más robusto y resistente. A favor del HoverAir X1, tenemos que mencionar que se nos ha estrellado cientos de veces a lo largo de los meses y sigue funcionando sin problemas.

En cuanto al vuelo, el DJI Neo es más versátil gracias a que se puede usar con un mando y puede alcanzar mayores velocidades en modo sport. Aunque hay que recordar que ambos drones muestran limitaciones cuando se enfrentan a vientos ligeros, lo lógico por su tamaño y tener un cuerpo que cubre las hélices por seguridad, y para el vuelo en interiores.

¿Una buena opción?

¿Qué es mejor el DJI Neo o el HoverAir X1? El usuario de ambos drones es alguien que va a tomar imágenes y video de forma casual, con sólo apretar un botón. Para el que esté pensando en hacer tomas de paisajes a grandes altitudes como las de TikTok, no es su producto. La diferencia de precio es sustancial, alrededor de los 400 euros el HoverAir X1 contra los 199 euros del DJI Neo, y sólo por eso el dron de DJI sale ganador, y porque el sistema para evitar obstáculos en modo seguimiento del HoverAir X1 no es útil para todo el mundo, además de que no es perfecto, por lo que es difícil defender el sobrecoste.

Más temas:

Imagen

Gadgets

Drones

Tecnología