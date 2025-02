Probamos el dron DJI Mini 3: una versión recortada del Pro que puede utilizar cualquiera

DJI, el conocido fabricante de drones chino, ha comenzado a relanzar sus modelos comerciales de más éxito. Hace poco vimos el anuncio del Mavic 3 Classic, pero también el del DJI Mini 3, que ahora llega en una nueva versión sin el acabado en 'Pro'. Este dispositivo entra dentro de esa estrategia que han adoptado de los fabricantes de teléfonos móviles, que siempre tienen una variante de su tope de gama asequible a partir de su propuesta principal.

El Mini 3, una versión más barata del Pro. El Mini 3 tiene un precio de 579 euros, 250 menos que el modelo superior. Obviamente, esta rebaja tan sustanciosa del precio tiene sus consecuencias, y está versión pierde una de las funciones principales del Pro: los sensores externos anticolisión y el seguimiento autónomo, la razón principal para actualizar el DJI Mini 2. Por lo que la cuestión principal en realidad no es si comprar el Pro o no, sino si merece la pena adquirir el DJI Mini 2 o el 3, ya que la diferencia entre uno y otro se encuentra sólo en la calidad de imagen y el tamaño del sensor.

El cuerpo de Mini 3 es prácticamente el mismo que tenía su antecesor, pero con algunas excepciones, como los brazos de las hélices que se pliegan sin orden, pero en el caso de Mini 2 sí necesitan una orden específica.

Por supuesto, lo que caracteriza a la gama Mini de DJI es su peso inferior a los 250 gramos, lo que evita tener que cumplir con la regulación de drones. Esto generalmente implica tener un seguro, una licencia de vuelo, registrar el aparato en el regulador nacional y matricularlo en la inmensa mayoría de los países.

Además de que no necesitas licencia para manejarlo, el Mini 3 tiene la ventaja de que cabe en cualquier sitio, y puedes cargar con él vayas a usarlo o no. En cuanto a la autonomía, DJI asegura que estamos cerca de los 38 minutos, pero todos sabemos que no se acerca al uso real. Probablemente se aproxime más a los 20 o 25 minutos, ya que la velocidad de vuelo y viento influyen mucho, además de los parámetros de seguridad que no permiten apurar al máximo la batería en ningún caso.

La autonomía del Pro es un poco menor que la del Mini 3, y la del Mini 2 es la más baja de los tres, aunque en realidad la diferencia es relativamente baja, y es difícil de apreciar, nosotros no la hemos notado. El rango es otra de las diferencias entre los tres modelos. El Mini 3 Pro usa DJI O3, mientras que el Mini 2 y 3 utilizan DJI O2 para la comunicación con el mando. La diferencia está en la calidad de transmisión, O3 lo hace con una imagen a 1080p a 12 km, mientras la versión anterior, el O2 lo hace a 720p a 10 km, aunque teniendo en cuenta que legalmente no se puede perder de vista el dron mientras lo volamos, y que a los 100 o 200 metros máximo ya se pierde de vista por su tamaño, no es una característica relevante.

La calidad de imagen y video es la misma que en la versión Pro: un CMOS 1/1.3«, fotos de 48 megapíxeles, y video a 4K/30 FPS. Claramente es un salto respecto al Mini 2. El 3 tiene un sensor más grande que permite captar más luz e imágenes de mayor tamaño, aunque para la mayoría de los mortales, el Mini 2, aunque tiene dos años, ofrece unos resultados excelentes.

Imagen captura con el DJI Mini 3 J. O.

Por supuesto, el Mini 3 y el Pro, son los primeros de la serie en tener grabación en formato vertical, aunque no somos entusiastas al respecto, es un formato pensado para ser consumido en redes sociales como TikTok, y puede que sea útil para más de uno.

J. O.

El Mini 3 Pro, aunque pueda parecer la opción más cara, sigue siendo también la más segura, sus sensores 3D garantizan prácticamente que nos ahorraremos más de un disgusto con un choque accidental, algo que en el vuelo de drones es bastante frecuente. Además, el vuelo autónomo siguiendo a un objeto o a una persona funciona a las mil maravillas esquivando obstáculos gracias a su inteligencia artificial, y las tomas siguiéndote mientras practicas tu deporte favorito son increíbles. Si la seguridad de los sensores y el vuelo autónomo no son importantes, pero sí la portabilidad extrema, el Mini 3 es una muy buena alternativa, pero si además no necesitas lo último en fotografía, el Mini 2 será la mejor opción, ahorrando 120 euros.

