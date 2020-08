Radar Covid: luces y sombras de la aplicación de rastreo de coronavirus La herramienta de rastreo de coronavirus, la más descargada en Android e iOS en estos momentos, se ha activado por siete comunidades y promete proteger la privacidad de los usuarios

J.M. Sánchez SEGUIR Actualizado: 25/08/2020 14:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desarrollada desde hace cuatro meses y probada «con éxito» en La Gomera (Canarias), Radar Covid empieza su travesía en el burocrático territorio nacional con el reto de ser una herramienta útil en la contención de la pandemia en España. Son ya seis las comunidades autónomas que han adaptado la aplicación de rastreo de infectados por coronavirus Covid-19, pero alrededor quedan depositadas algunas dudas y muchas esperanzas.

Primer obstáculo: convencer para ser descargada

Lo primero que hay que tener en cuenta es que su efectividad está ligada directamente a su uso. Y quien dice «uso» no se refiere únicamente a las descargas, que también son necesarias para cubrir un mayor espectro de población. Diversos estudios apuntan a que para que estas «vacunas» digitales sean útiles se requiere de una adopción a escala masiva, en torno a un 60% de la población. Fuentes del Ministerio de Economía aseguran a este diario que un 25% de uso es suficiente para ser efectiva. Otros estudios recalcan que son útiles incluso con pocos usuarios.

STATISTA

De momento, la «app» acumula más de un millón de descargas en Android y es la más descargada en los móviles iPhone. Un dato optimista, aunque todo va a depender de si las personas que den positivo en las pruebas del coronavirus introducen el número asociado a cada test en el servicio para su seguimiento.

[ Gráfico de Statista]

Posibles falsos positivos

La herramienta funciona por medio de la tecnología inalámbrica de corto alcance Bluetooth (no tiene acceso al sistema GPS), con lo que se requiere de proximidad para obtener las notificaciones de exposición por Covid-19. El software registra los móviles que han estado en un rango cercano de dos metros durante más de 15 minutos.

En caso de que uno de esos terminales se haya incluido el código de la prueba de la enfermedad se notificará a todos los usuarios que hayan estado cerca. Sin embargo, pueden darse falsos positivos dado que puede recibirse una alerta de un vecino con el que no se ha cruzado en el edificio.

Temor sobre la privacidad

El Gobierno aseguró que en el momento en el que la aplicación se lanzara a escala nacional se haría público su código fuente, es decir, el código de programación con el que funciona. En ese momento se podrán conocer sus secretos y resolver algunas dudas en materia de privacidad. La herramienta promete proteger la intimidad de las personas. Funciona por medio de un código alfanumérico que se genera aleatoriamente con lo que se no se puede identificar a los usuarios.

No registra ningún dato personal, así como tampoco los nombres, número de teléfonos, edad, correo electrónico, ni localización. Promete que toda la información se queda recopilada en el teléfono, lo que imposibilita que se comparta, bajo ningún concepto, con un tercero. En otros territorios se han utilizado herramientas basadas en código abierto, mientras que en España se ha invertido más de 250 mil euros en su desarrollo por parte de Indra.

¿Por qué en Android requiere de acceso al GPS?

En la versión para dispositivos Android se requiere de tener activado por defecto la función GPS. Esto se debe, según informa el medio especializado «Xataka», al propio ecosistema de Google, aunque eso no quiere decir que tenga acceso a la geolocalización de los usuarios. En iOS, por el contrario, no presenta esta exigencia para su correcto funcionamiento.

Fallos técnicos

Otro de los fallos técnicos localizados se encuentra con el proceso de actualización. Tal vez derivado por las prisas o despistes en el desarrollo, la versión para iOS de Radar Covid no permite instalar correctamente las actualizaciones. No se puede utilizar directamente desde la herramienta como cualquier aplicación, sino que requiere de eliminarla y volverla a descargar. Es un proceso denso que corre el riesgo de no registrar la adopción necesaria para ser verdaderamente útil en la contención del virus. Expertos en informática consultados por ABC lo han calificado de «chapuza».

Problemas burocráticos

No será totalmente operativa hasta que las distintas comunidades autónomas la implementen en sus propios sistemas sanitarios. De momento, hay siete comunidades (Andalucía, Cantabria, Aragón, Extremadura, Canarias, Baleares y Castilla y León) que han comenzado a activarla. También va a tardar un tiempo en que funcione de manera interoperable entre países, que era una de las propuestas. El Gobierno asegura que estará operativa el 15 de septiembre en toda España.

Si tienes estos móviles no podrás usarla

Otro de los asuntos más preocupantes es la brecha existente entre los ciudadanos y este tipo de herramientas. Las personas que se encuentran en la Tercera Edad es el colectivo de riesgo en la pandemia. Muchos de ellos no utilizan ni siquiera teléfonos móviles inteligentes. Además, Radar Covid, por ahora, está únicamente disponible en móviles compatibles con las versiones de los sistemas operativos iOS 13 o Android 6.0.

Otro obstáculo adicional es que los últimos modelos de Huawei como los P40 no cuentan con los servicios de Google a consecuencia del veto impuesto por el Gobierno estadounidense. Eso implica que no se puede descargar la «app» de rastreo de manera directa al no existir la tienda Google Play. Su alternativa, App Gallery, no cuenta con el servicio disponible. Es posible descargarla pero no es un proceso sencillo y, por supuesto, no al alcance posiblemente de las personas mayores.