¿Me pueden obligar a eliminar las fotos de mis nietos o hijos pequeños en Facebook? Un tribunal de Países Bajos argumenta que una abuela incumple el Reglamento General de Protección de Datos al publicar imágenes sin permiso en sus perfiles de redes sociales

Lo típico que, sin la debida mesura y templanza, ocasiona un conflicto familiar. En la época de las redes sociales, muchas personas suelen subir a sus perfiles imágenes de sus hijos o nietos. Lo hacen, en la mayoría de ocasiones, para presumir de los pequeños del hogar. ¡Quién no quiere mostrarle al mundo lo guapos que son! El problema viene porque puede ocasionar un conflicto jurídico como el que le sucedió a una abuela: un tribunal de Países Bajos le ha obligado a eliminar todo el material de sus nietos por publicarlo sin permiso en sus perfiles de Facebook y Pinterest.

El dictámen argumenta que la abuela, según medios locales, ha incumplido el Reglamento General de Protección de Datos ( RGPD). La negativa de la mujer a eliminar las fotografías en las redes sociales llegó a los tribunales en Países Bajos, convirtiendo lo que comenzó como una disputa familiar en una demostración de los límites de las leyes de privacidad de internet.

El juez de la provincia de Gelderland, al este del país, decidió la mujer tenía prohibida la publicación de imágenes en las redes sociales de sus tres nietos sin el permiso de su hija, la madre de los pequeños. La sentencia dice que ha violado la normativa de privacidad de Europa, que concede sin embargo un margen para que los países definan la edad por la que los jóvenes pueden decidir su identidad digital. En Holanda, el RGPD establece que publicar fotos de menores de 16 años requiere del permiso de sus tutores legales.

Este caso ha llamado la atención por su novedosa aplicación de la ley de privacidad de obligado cumplimiento desde hace dos años. Un marco legal garantista con el ciudadano que permite disponer de herramientas a los gobiernos para luchar contra las prácticas de recopilación de datos de grandes empresas como Facebook y Google. Pero también establece otros límites a los usuarios. «Esto aquí podría pasar», asegura Samuel Parra, jurista experto en derecho digital, que en conversación telefónica con ABC recuerda que la ley en España sitúa en los 14 a los menores de edad. «El RGPD deja un margen para cada Estado miembro. Si fuesen de menos de esta edad, en España, quien tiene la posibilidad de publicar fotografías de esos menores son los padres», añade.

La cosa cambia cuando se alcanza la mayoría de edad, permitiendo a los afectados exigir la retirada de los contenidos al considerarse agraviado. «Pueden decidir si exigir la retirada de unas imágenes cuando cuando entonces no podía decidir legalmente», asegura. «Si tienes menos de 14 años, deciden los padres si pueden o no publicar imágenes de los menores en redes sociales. Si unos padres están divorciados, prevalece el miembro que no quiere que se publique el contenido», añade.

El RGPD se ha visto como un ejemplo a seguir por Estados Unidos, pero también ha generado críticas al considerarse, según expertos, que se ha aplicado tibiamente contra los gigantes de internet. En sus dos años de aplicación, lo cierto es que se han aprobado escasas medidas contra empresas como Facebook, Google y Twitter que han sido acusadas de violar la ley en reiteradas ocasiones. Un estudio de la firma de seguridad Check Point pone de manifiesto que a las empresas españolas todavía les queda mucho trabajo por hacer: solo el 52% se han adaptado totalmente al reglamento, un 8% por debajo de la media europea.