Cómo «escapar» de un grupo de WhatsApp sin dejar rastro El embarazoso aviso que se deja cuando se abandona un chat puede maquillarse desactivando varias opciones

J.M.S. Actualizado: 25/08/2020 09:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La conversación en grupo ha encontrado en WhatsApp un enorme aliado. Los chats con amigos y familiares se han reproducido en los últimos años. Dan la sensación de estar hablando en un entorno privado. Y, a veces, llegan a saturar. Hay contactos que escriben muchos y como no tengas silenciadas las notificaciones pueden arruinarte la concentración. También ocurre que formamos parte de un grupo por compromiso. Queremos irnos pero no queremos dejar el embarazoso aviso de «X se ha ido». ¿Y si se pudiera hacer para no dejar rastro?

Bueno, hay una manera de hacerlo, que consiste en desactivar algunas notificaciones y funciones de la aplicación. La idea es no ver lo que se escribe ahí. Vamos, hacer oídos sordos a la conversación (o debate) que deja mucho que desear o simplemente nos perturba la cabeza. Para ello, hay que dirigirse al chat que se desea «escapar». Si se pulsa en la información (el nombre del grupo) hay que acceder al apartado llamado «Silenciar». Una vez dentro hay que elegir el máximo tiempo que permite ahora (un año).

Desde configuración hay que entrar en «Notificaciones». Lo que hay que hacer es desactivar la opción de «Mostrar notificaciones». Cuando se haya completado todo este proceso hay que dirigirse a la lista de los chats abiertos y abrir el menú para archivarlo. Esta opción permitirá que no salgan las notificaciones. Y vivir más tranquilo sin escuchar el ruido que se genera.