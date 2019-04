Sergio Ramos invierte en una obra de 40.000 euros

Sergio Ramosinvierte en arte y su última adquisición es un Phil Frost valorado en 40.000 euros. La obra en cuestión, 'Lineage of Continuum', se expuso en ARCO 2018 por la galería Javier Lopez & Fer Frances.

El autor es un artista urbano neoyorquino nacido en 1973 de formación autodidacta. Su estilo se nutre de su experiencia personal, se involucró en movimientos artísticos callejeros próximos al grafitti. Sergio Ramos expresó que la obra de Frost lo "conmueve mucho" y, sobre el autor ha declarado que siente admiración "tanto por su trabajo como su personalidad", con la que se siente "muy identificado".

La trayectoria del artista es particular: ha diseñado portadas de discos para rapero californiano DJ Shadow y para la banda hardcore punk neoyorkina Sick of It All, ha elaborado murales en las calles de distintas urbes y algunas de sus obras ha formado parte de exposiciones puntuales en el MoMA.

Ahora la galería de Javier López y Fer Francés lo han acercado al capitán del Real Madrid y éste se lo ha agradecido en redes sociales con gran entusiasmo: "Gracias, hermano Fer Francés por tu consejo".

Ramos considera que los cuadros de Frost "combinan la crudeza y el borde arenoso de la calle a través de materiales encontrados, con la elegancia de su estética pictórica".

Se sintió cautivado por sus obras durante la segunda exposición del artista en España "Ellipse of Passage", organizada por su "hermano" Fer Francés y el socio de éste, que orientaron a su cliente hacia una compra segura: "fue la pieza principal del 50 aniversario de la Colección Nelson Rockefeller en la Empire State Plaza", asegura Ramos en sus redes sociales.