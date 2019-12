Cómo decorar con estilo tu casa para Navidad en 2019

El árbol de Navidad: o todo o nada

Diseño Chrismy, de Teresa Sapey - ©Vondom

"No tener pino no significa no tener Navidad", según Nieto, que prefiere las esculturas hechas con materiales sostenibles a los árboles naturales o los de plástico.

La arquitecta de interiores Teresa Sapey tiene la misma inclinación, este año diseñó una obra para Vondome que resume la tendencia. Chrismy es una espiral de resina de polietileno orgánica con iluminación interior propia en diferentes tonos.

El concepto de árbol de Navidad que plantea la arquitecta es minimalista, pero lo suficientemente rotundo como para que no haya que añadirle decoración.

Coronas de flores, una tradición futura

Corona "Oh white crown" - ©Colvin

Inspiración de Virginia Nieto - ©Virginia Nieto

A Teresa Sapey, italiana de cuna, le da la sensación de estar en su casa cada vez que ve una corona con flores en un centro de mesa o colgada en una puerta.

Este elemento se importa de la tradición nórdica, en la que acostumbrabran a hacer estructuras circulares con ramas y adornarlas con hojas, piñas, flores y diversos motivos naturales.

Hace poco que llegaron a España pero el olfato indica a los expertos que nos apropiaremos de la costumbre y la adaptaremos a las tendencias mediterráneas.

Virginia Nieto apuesta por introducirle pequeñas luces una decoración con flores frescas a todo color intercalada con hojas de acebo. Todo tipo de fibras son bienvenidas.

La nueva iluminación navideña

Las velas roban protagonismo a la luz artificial - ©Virginia Nieto

Las luces se contraen, pero siguen estando presentes. Los adornos lumínicos se utilizan en blanco, dorado y multicolor. Tienen mucha presencia pero su tamaño se reduce a la mínima expresión.

Las velas toman protagonismo porque son más naturales y llenan el ambiente, según Martins, de "calor y magia". Toda clase de velas tienen cabida, sobre todo las "doradas, blancas y verdes, pero nunca las rojas", recuerda Nieto.

Vuelven los candelabros

Vuelve el candelabro antiguo - ©Virginia Nieto

El papel de las velas es uno de los más relevantes en la obra de la Navidad, aunque la fuerza de la lumbre debe encenderse con buen criterio.

La decoración con velas bajas se articula con creatividad y se intercala entre vegetación, flores y figuras navideñas. Las altas se clavan en un viejo conocido, el candelabro.

La mesa puesta y personalizada

Detalles personalizados para que cada invitado se sienta único - ©Virginia Nieto

Detalle individualizado - ©Raúl Martins Estudio

Cada uno de los comensales debe sentir cariño a la hora de sentarse en la mesa y esto se consigue individualizando el espacio y añadiendo detalles personalizados para cada invitado. Un mensaje en la servilleta, una frase escrita en un cartón o un vaso de su color favorito porque la cristalería de lujo aterrizó en S.XXI a todo color.

Virginia Nieto recuerda que "la copa de champán ya no existe, las bebidas se sirven en copas de borgoña".

En cubertería vuelve la plata, pero en ningún elemento más: "nunca un bajoplato de este material", optaremos por elementos naturales como el corcho la rafia.

La mantelería se acopla al resto de elementos de la casa y se borda en cuadros de dominante roja.

Más arte y menos pompa

La creatividad impregna los rincones de la casa - ©Raúl Martins Estudio

Plantas por todas partes - ©Raúl Martins Estudio

La Navidad peca de exceso, pero sofisticado. Sigue habiendo más elementos de lo habitual y las figuras tradicionales toman su posición, aunque sean menos exuberantes.

Los árboles son minimalistas, los adornos siguen una tendencia bicolor o monocroma, el rojo sobrevive junto al granate entre las ramas de acebo, pero en otros artículos de decoración se diluye en morado y color berenjena.

La vegetación trepa por la casa sigilosamente y la creatividad se arraiga para desterrar a los plásticos. Nieto recomienda sustituirlos por fibras y recordar al musgo. La imaginación toma posesión de los espacios y su razón de ser es la naturaleza.

Para encontrar la originalidad Martins recomienda introducir "elementos con pátina" como la plata de una mesa antigua con bolas sencillas y modernas".

Textiles, un aliado

El terciopelo sigue vistiendo la casa - ©Nukishop

Para que la casa resulte más acogedora Teresa Sapey cuenta cómo utilizar el textil para que juegue a favor: "cambiar los cojines y añadir una manta cálida en el sofá".

Virginia Nieto, por otro lado, prefiere recuperar el terciopelo, muy tradicional en estas fechas en todo el mundo, sin importar que las casas se alcen en costa o en interior, en regiones cálidas o frías porque la Navidad, recuerda, "no tiene nada que ver con el frío".

Raúl Martins, por otro lado, prefiere innovar: "un mantel de lino gris claro funciona muy bien con los dorados, es equilibrado y elegante". Hay telas, recuerda, con motivos "maravillosos" que contrastan muy bien con una vajilla blanca.

La Navidad se estampa a cuadros

Los cuadros escoceses empapan la atmósfera - ©Virginia Nieto

El estampado por excelencia de la Navidad de 2019 son los cuadros escoceses. Se dibujan en los cojines, las mantas, las mantelerías y las servilletas.

Da igual el tamaño, aunque conviene usarlos como hilo conductor en las estancias de la casa y no mezclar varios tipos para que resulten armoniosos. El color por excelencia es el rojo.

Raúl Martens apuesta por las telas antiguas para aportar calidez al hogar.

Flores de Navidad

Ramo Red Velvet - ©Colvin

Ramo de flor de algodón - ©Colvin

Colvin propone llenar las casas de colores verdes, rojos, blancos y dorados. Pero no son solo los tonos y las luces las que hacen la Navidad. El calor de las texturas y los aromas son el elemento clave en la ecuación de la atmósfera navideña.

Los ortodoxos se decantarán por "Red Velvet", un ramo de rosas, aceboy la skimmia (36€). Quienes busquen una decoración desenfadada preferirán el ramo "bouquet" "Let it Snow" una composición de rosas blancas y un conjunto de broom para crear una combinación monocromática (36€).

El algodón aportará textura a cualquier estancia de la casa. Es una flor sencilla aunque voluminosa, no se ajusta a la tradición española pero importarla es un acierto.

La corona es un clásico en las fiestas italianas que llega a España para quedarse. También puede usarse como centro de mesa, la opción de Colvin está tejida en semillas de lino pintadas.