Nayel Nassar, así es el prometedor yerno de Bill Gates que triunfa en la hípica

Hace apenas unos días Bill y Melinda Gates anunciaban su separación tras 27 años de matrimonio, pero para la mediática familia no todo están siendo malas noticias. Jennifer, la primogénita, mantiene desde hace 4 años una relación con Nayel Nassar, un apuesto jinete egipcio que le robó el corazón en la universidad y con el que se comprometió en enero de 2020. Aunque con la pandemia el enlace se tuvo que retrasar, eso no ha impedido que la pareja siga disfrutando de su noviazgo llenos de ilusión.

Pero, ¿quién es el futuro yerno del cuarto hombre más rico del mundo? Nassar nació Chicago, en el seno de una adinerada familia egipcia dedicada al mundo de la arquitectura y el diseño, y creció en Kuwait, donde se educó con un elevado nivel de vida en los mejores colegios del país. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos para estudiar Economía en la Universidad de Standford, donde conoció a Jennifer, que en ese momento cursaba Biología.

La hípica es su pasión - © Instagram: @nayelnassar

Concretamente coincidieron en la Ivy League, un torneo deportivo que congrega a las universidades privadas del noroeste del país. A los pocos meses de ese encuentro comenzaron su relación unidos por un nexo común: su pasión por el mundo de la hípica. Y es que la hija de Gates desde su infancia ha montado a caballo mientras que su prometido es todo un jinete profesional.

Nassar está hecho todo un jinete de élite y se clasificó para las Finales de la Copa del Mundo de Salto de la Federación Internacional de Deportes Ecuestres en 2013, 2014 y 2017; y los Juegos Ecuestres Mundiales de la FEI en 2014. Entre sus triunfos cuenta con numerosos galardones como la copa en el Longines FEI World Cup Jumping Wellington, el Gran Premio Longines de Nueva York o la Serie Gran Premio de Jóvenes Jinetes de Artisan Farms en el Festival Ecuestre de Invierno.

En enero de 2020 se comprometió con Jennifer Gates - © Instagram: @nayelnassar

Además, también consiguió entrar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (que se han pospuesto al próximo verano). Pero eso no es todo, su pasión es tal, que posee varios establos que le reportan una cuantiosa cantidad, los Nassar Stables LLC, situados en su gran mayoría en Encinitas (San Diego), la ciudad en la que reside. Jennifer también está muy involucrada en el tema, y de hecho ha fundado un proyecto ecuestre, Evergate Stables, para favorecer el desarrollo y mantenimiento de los caballos dedicados a la industria de saltos con el fin de favorecerla.

Nassar siempre ha sido muy discreto con su vida privada, pero no duda en pregonar a los cuatro vientos el amor por su futura esposa, con numerosas imágenes de lo más románticas. "Dijo que sí. Me siento como el hombre más afortunado y feliz del mundo en este momento. Jenn, eres todo lo que podría haber imaginado... Y mucho más. No puedo esperar para seguir creciendo juntos a través de este viaje llamado vida, y simplemente ya no puedo imaginar el mío sin ti", publicó tras la pedida de mano.

Una relación a distancia

Actualmente la hija de Bill Gates está cursando medicina en Nueva York, en la Escuela Médica Icahn en Mount Sinai (que finalizará en 2023), mientras que Nassar reside en California. Pero ambos pasan mucho tiempo juntos en el apartamento que Bill Gates le regaló en la Quinta Avenida y que se suma a su extenso elenco de propiedades. En cuanto a los detalles de la boda, han decidido optar por la discreción que les caracteriza y han comunicado que revelarán los detalles una vez que se haya celebrado el enlace, previsto para los próximos meses.