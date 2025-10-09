¿Qué santo se celebra hoy jueves 9 de octubre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Hoy, jueves 9 de octubre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Abrahán Patriarca, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Abrahán Patriarca, reconocido como el Padre de los Creyentes, fue el primero de los tres grandes patriarcas ... del judaísmo. Originario de Ur de Caldea, vivió en tiempos anteriores a Cristo y respondió fielmente al llamado de Dios, emprendiendo un viaje hacia la tierra de Canaán. A pesar de que su esposa, Sara, era estéril, Dios le prometió una descendencia numerosa. Esa promesa se cumplió cuando Sara dio a luz a Isaac. Más tarde, Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que ofreciera a su hijo en sacrificio. Abraham, con profunda confianza en Dios, accedió a obedecer, pero un ángel lo detuvo justo antes del acto. Como recompensa por su obediencia y fe, recibió la promesa divina de una descendencia abundante y de grandes bendiciones.

En este jueves 9 de octubre de 2025 la iglesia católica conmemora el santo de Dionisio de París y compañeros, Juan Leonardi, Bernardo de Rodez, Deusdedit de Montecasino San Domino de Julia, Gisleno de Hainaut, Guntero de Brevnov, Héctor Valdivielso, Inocencio de la Inmaculada Canou, Luis Bertrán, Sabino de Bigorre y Publia de Antioquía. Aunque el día de hoy es conocido por San Abrahán Patriarca y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España. El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las torturas de aquellos que repudiaban la fe católica. Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un libro que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que tienen lugar cada año.

Juan Leonardi

Bernardo de Rodez

Deusdedit de Montecasino San Domino de Julia

Gisleno de Hainaut

Guntero de Brevnov

Héctor Valdivielso

Inocencio de la Inmaculada Canou

Luis Bertrán

Sabino de Bigorre y Publia de Antioquía © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

