Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 2 de octubre
Cambio en las transferencias
Entra en vigor la nueva normativa para evitar que te estafen

San Abrahán Patriarca

¿Qué santo se celebra hoy jueves 9 de octubre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

¿Quieres saber el santoral de hoy jueves 9 de octubre de 2025? Consulta los santos de hoy para que no se te escape ninguna felicitación

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

Hoy, jueves 9 de octubre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Abrahán Patriarca, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Abrahán Patriarca, reconocido como el Padre de los Creyentes, fue el primero de los tres grandes patriarcas ... del judaísmo. Originario de Ur de Caldea, vivió en tiempos anteriores a Cristo y respondió fielmente al llamado de Dios, emprendiendo un viaje hacia la tierra de Canaán. A pesar de que su esposa, Sara, era estéril, Dios le prometió una descendencia numerosa. Esa promesa se cumplió cuando Sara dio a luz a Isaac. Más tarde, Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole que ofreciera a su hijo en sacrificio. Abraham, con profunda confianza en Dios, accedió a obedecer, pero un ángel lo detuvo justo antes del acto. Como recompensa por su obediencia y fe, recibió la promesa divina de una descendencia abundante y de grandes bendiciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app