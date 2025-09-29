Prisión provisional para el joven acusado de matar, junto a su padre, a una funcionaria y recrear un incendio

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha decretado prisión provisional para un joven investigado por delitos de homicidio e incendio doloso, todo relacionado con la muerte de M.A.S, una joven funcionaria de 30 años y natural del municipio pacense de La Haba. Su cuerpo, ya sin vida, fue hallado el jueves por los bomberos que trataban de sofocar un incendio en su vivienda. Presentaba quemaduras en buena parte de su cuerpo y heridas de arma blanca. También ha sido detenido el padre de este joven, al que no se le ha podido tomar declaración este lunes, según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Tras la investigación de un equipo especializado en incendios de la Policía Nacional, se pudo comprobar que el incendio presentaba, al menos dos focos, lo que alejaba la posibilidad de que las llamas pudiesen propagarse de manera fortuita. La posibilidad de tratarse de una muerte violenta creció hasta que el domingo fueron detenidas estas dos personas. Las primeras informaciones apuntan que el más joven fue quien cometió el crimen, se lo confesó a su progenitor y éste le ayudó a provocar el fuego con el objetivo de eliminar pruebas.

El joven detenido es vecino del mismo bloque en el que residía la fallecida. Se desconoce, por el momento cuál es el móvil del crimen, pero todo apunta a un posible nuevo caso de violencia machista, que sería el tercero en lo que va de año en Extremadura. El delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, ha pedido «prudencia» para «no hacer más daño» a la familia de la fallecida, pero ha reconocido que, efectivamente, el cadáver de M.A.S presentaba heridas por una agresión previa al incendio. No constaban denuncias por parte de la fallecida ni antecedentes que puedan guardar relación con el fatal desenlace, sobre el que todavía no se descarta ninguna hipótesis.

Dolor entre sus compañeros y cuatro días de luto

Este lunes, compañeros de la joven, trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Badajoz se han concentrado en la capital pacense para reclamar justicia por «este asesinato», que es, dicen, «una nueva barbaridad»: «Nadie merece morir así, es especialmente doloroso, estaba empezando a vivir». Varios de ellos han reconocido ante los medios que el jueves se vieron sorprendidos por la ausencia de M.A.S, que ni se presentaba a su puesto de trabajo ni respondía a llamadas y mensajes.

Una mujer «cordial y agradable» cuya muerte ha consternado no solo a sus compañeros sino, también, a toda Extremadura, que llora su pérdida. En su municipio natal, la menuda localidad de La Haba, de poco más de 1.000 habitantes, se le dio el último adiós el viernes, cuando fue enterrada. Ahora, el ayuntamiento ha decretado cuatro días de luto oficial: «Nos llena de tristeza, dolor e indignación este acto de violencia que nos ha golpeado y conmocionado a todos», reza el comunicado.