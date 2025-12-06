Suscribete a
Primer preacuerdo en el Parque Nacional de Cabañeros para desbloquear la caza en las fincas privadas

Los propietarios de la finca 'Cabañeros' acuerdan con la Administración un plan para la gestión de ciervos y jabalíes

Los ciervos llevan al límite Cabañeros y Monfragüe tras el veto a la caza: «Es un caos medioambiental»

Ciervos en el Parque Nacional de Cabañeros
Ciervos en el Parque Nacional de Cabañeros
Isabel Miranda

Isabel Miranda

Madrid

El problema de sobrepoblación de ciervos y jabalíes del Parque Nacional de Cabañeros está más cerca de resolverse. El Organismo Autónomo de Parques, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los propietarios de la finca Cabañeros, la de mayor extensión del ... espacio protegido, han alcanzado un preacuerdo que permitirá iniciar el control poblacional de ungulados, cuyo número se ha visto multiplicado desde que en 2020 entró en vigor la prohibición de la caza deportiva y comercial en todos los parques nacionales.

