Primer preacuerdo en el Parque Nacional de Cabañeros para desbloquear la caza en las fincas privadas

El problema de sobrepoblación de ciervos y jabalíes del Parque Nacional de Cabañeros está más cerca de resolverse. El Organismo Autónomo de Parques, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los propietarios de la finca Cabañeros, la de mayor extensión del ... espacio protegido, han alcanzado un preacuerdo que permitirá iniciar el control poblacional de ungulados, cuyo número se ha visto multiplicado desde que en 2020 entró en vigor la prohibición de la caza deportiva y comercial en todos los parques nacionales.

Se trata del primer preacuerdo entre una finca privada de Cabañeros y las autoridades, que llevan enfrentadas desde que entró en vigor la ley de parques. Esa norma vetó la caza comercial y deportiva en espacios protegidos, pero a cambio la administración debía fijar indemnizaciones por el cese de actividad entre los afectados. Esas compensaciones económicas no han llegado a Cabañeros, a la vez que el número de ciervos y jabalíes han ido creciendo hasta generar perjuicios a la flora y fauna del espacio natural sin que los propietarios de las fincas, que suponen el 44% del parque, hayan podido actuar.

Ahora, tras meses de negociación, la última reunión del Patronato del Parque Nacional de Cabañeros ha dado el visto bueno a un convenio de colaboración entre la citada finca y las autoridades. El texto contempla la gestión de poblaciones de ciervos y jabalíes, a la que se dotará presupuestariamente para permitir a los propietarios cubrir gastos en los procesos de extracción de animales. El objetivo es que, para los titulares de la finca, el resultado sea el de unas “cuentas neutras”, aclara el ingeniero forestal y portavoz de la Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros, Rafael Sánchez. El preacuerdo, sin embargo, todavía no está firmado, aunque lo previsible es que este se cierre y otros nuevos acuerdos se alcancen en los próximos meses con el resto de fincas de la zona, apunta.

Cupos

A juicio de Sánchez, los cupos previstos (unos 1.200 ejemplares anuales entre ciervos y jabalíes), se quedarían cortos para controlar la actual sobrepoblación de ungulados, ya que están desactualizados. Son un “mínimo”, asegura. El preacuerdo, además, tampoco contempla las indemnizaciones previstas en la ley de parques por la pérdida de recursos económicos, un punto que está judicializado.

"Vamos a seguir trabajando, conjuntamente con el Organismo Autónomo de Parques, con el resto de las fincas privadas con el objetivo de materializar acuerdos similares”, ha dicho la directora general de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha, Susana Jara, quien reveló que solo se han opuesto al acuerdo las organizaciones ecologistas presentes en el Patronato (Ecologistas en Acción, WWF y SEO/Birdlife). De aprobarse finalmente, el convenio de colaboración se extenderá los próximos dos años.