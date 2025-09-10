Moncloa da el plácet al nuevo nuncio propuesto por el Vaticano

El nombre del nuevo representante de León XIV en España era un secreto a voces desde hace varias semanas, el arzobispo italiano Piero Pioppo. El Vaticano pretende anunciar su nombramiento este miércoles a las 12.00 horas. El nuevo nuncio, que cumplirá 65 ... años el próximo 29 de septiembre, es un funcionario de confianza de la Secretaría de Estado Vaticana, custodio de muchos de sus secretos pues fue tanto secretario personal del cardenal Angelo Sodano como «prelado del IOR», el banco Vaticano, la segunda carga más importante de este instituto.

La embajada de la Santa Sede ha estado vacante desde el 22 de marzo, cuando el anterior nuncio, Bernardito Auza, fue destinado a Bruselas para bregar ante las instituciones europeas. Pioppo fue seleccionado por el Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, aunque los trámites para formalizar el nombramiento han sido un poco lentos. Sin embargo, ni el gobierno ni la Santa Sede atribuyen la «calma» a indiferencia o hostilidad, pues este es el ritmo habitual cuando no hay urgencia.

Durante el «interregno» se ha ocupado de las cuestiones urgentes el «primer consejero» de la nunciatura, cargo equivalente a «encargado de negocios», el sacerdote polaco Roman Walczak, de 51 años.

El nuevo nuncio nació en Savona en 1960, la ciudad portuaria de la Liguria italiana donde algunos consideran que nació Cristóbal Colón. Se ordenó sacerdote hace 40 años. Curiosamente ha publicado un manual académico sobre Cristología, pues tiene formación teológica y no jurídica. Tiene la habilidad de moverse con calma en arenas movedizas. Se curtió en las nunciaturas de Corea del Sur y de Chile. En 2010 Benedicto XVI lo nombró nuncio en Camerún y en Guinea Ecuatorial, y cuando en 2017 concluyó su misión Francisco lo destinó a Indonesia, el país con más musulmanes del mundo. Allí organizó el delicado viaje que el Pontífice cumplió a la isla de Java hace un año, y Bergoglio apreció su capacidad organizativa y destreza en los vericuetos de las relaciones interreligiosas.

También en Yakarta representaba al Vaticano ante la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, de la que forman parte los once países del sudeste asiático excepto Timor Oriental y que intenta «acelerar el crecimiento económico y fomentar la paz y la estabilidad regional». En su currículum figura que además del italiano, habla perfectamente inglés, francés y español.

Las funciones de Piero Pioppo

Como nuncio en Madrid, a Pioppo le corresponde en primer lugar mantener fluidas las relaciones con la Moncloa y con el ministerio de Presidencia, que tiene las competencias para las cuestiones religiosas. En su mesa le esperan pacientemente cuestiones espinosas como la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos; los trabajos de comisiones Iglesia-Estado sobre indemnizaciones por los abusos o sobre los impuestos (pues periódicamente los gobiernos de izquierdas tienen la tentación del gobierno de cobrar el IBI también a edificios que la Iglesia usa para fines religiosos); la cuestión siempre abierta de las inmatriculaciones, que aunque parecía zanjada, resucita periódicamente como se ha visto tras el incendio de la mezquita-catedral de Córdoba este verano; o la enseñanza de religión en centros públicos. Aunque no parece realista, Pioppo deberá escuchar periódicamente las amenazas de romper el concordato, más por parte de Sumar y Podemos que del PSOE.

Es nuncio también ante Andorra, por lo que deberá afianzar el papel del copríncipe del principado, cargo que el obispo de Urgel Josep-Lluís Serrano Pentinat comparte con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En el caso de que Andorra aprobase leyes hostiles contra la Iglesia o contrarias a su visión de la persona, por ejemplo una eventual legalización del aborto, de la eutanasia o de la marihuana, el copríncipe obispo tendría que plantearse si sancionar la norma o hacer un gesto parecido al de Balduino de Bélgica.

Como nuncio, Pioppo tiene también la misión de transmitir a la Conferencia Episcopal Española las indicaciones personales del Papa León XIV y las de la Curia vaticana. Una de sus tareas más delicadas es sin duda seleccionar entre los sacerdotes españoles a los futuros obispos y enviar una terna al Vaticano para que los considere el Dicasterio de Obispos y el Papa pueda elegir al que prefiera. En este momento hay aproximadamente diez diócesis vacantes.

Lo cierto es que desde hoy, en las manos de Piero Pioppo queda en gran medida el futuro y la serenidad de la Iglesia en España.