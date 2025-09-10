Suscribete a
Moncloa da el plácet al nuevo nuncio propuesto por el Vaticano

Piero Pioppo ha ocupado puestos estratégicos en la Santa Sede y es guardián de muchos de sus secretos

Cambios en el banquillo episcopal

Piero Pioppo, el nuevo nuncio en España
Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

El nombre del nuevo representante de León XIV en España era un secreto a voces desde hace varias semanas, el arzobispo italiano Piero Pioppo. El Vaticano pretende anunciar su nombramiento este miércoles a las 12.00 horas. El nuevo nuncio, que cumplirá 65 ... años el próximo 29 de septiembre, es un funcionario de confianza de la Secretaría de Estado Vaticana, custodio de muchos de sus secretos pues fue tanto secretario personal del cardenal Angelo Sodano como «prelado del IOR», el banco Vaticano, la segunda carga más importante de este instituto.

