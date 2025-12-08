Suscribete a
ABC Premium

Los ministros de la UE cierran un acuerdo migratorio que abre la puerta a crear centros de devolución en otros países

El acuerdo «hará posible que tanto la UE como uno o varios Estados miembros lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno»

Rescatados dos cayucos en El Hierro con 328 inmigrantes a bordo

Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco en una imagen de archivo.
Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco en una imagen de archivo. Antonio Sempere / Europa Press

Servimedia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los ministros de Interior de la UE acordaron este lunes un amplio paquete de reformas migratorias que incluye la posibilidad de que un país establezca «centros de retorno» fuera del territorio comunitario para las personas que lleguen de manera irregular mientras esperan a ... ser repatriadas a sus lugares de origen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app