León XIV se reúne con la cúpula del Opus Dei para avanzar en la reforma que reclamó Francisco

León XIV mantuvo este miércoles una reunión con el prelado del Opus Dei, el español Fernando Ocáriz, para abordar la reforma de esta institución, reforma que el Papa Francisco solicitó ya en 2022 y que está en su fase final. A propuesta de la Santa Sede, entre el pasado 23 de abril y el 5 de mayo, un «congreso ordinario» formado por representantes de todos los países en los que trabaja el Opus Dei iba a analizar el «borrador final del texto» de los estatutos para dar un «parecer consultivo», «antes de someterlo a la aprobación de la Santa Sede». Sin embargo, la asamblea tuvo que aplazarse a causa del fallecimiento de Francisco.

La reforma del Opus Dei comenzó en 2022, cuando las prelaturas personales dejaron de depender del Dicasterio para Obispos y pasaron al Dicasterio del Clero. Con este cambio, el Opus Dei, la única prelatura personal que existe hasta ahora, dejaba de ser considerado una estructura similar a las diócesis y se encuadraba en el marco de «asociaciones sacerdotales». La idea del Papa Francisco, según explicó, era «reforzar una forma de gobierno fundada no tanto en la autoridad jerárquica, sino sobre todo en el carisma que, en el caso del Opus Dei, implica buscar la santificación a través del trabajo y de los compromisos familiares y sociales». Por este motivo, en los documentos del Vaticano se refieren al prelado del Opus Dei Fernando Ocáriz técnicamente como «moderador» y no como «prelado», pues tras la reforma, la autoridad que ejerce sobre los miembros de la prelatura no puede equipararse a la de un obispo.

A principios de 2024, una comisión mixta formada por expertos de la Santa Sede y del Opus Dei comenzó a concretar la reforma con un texto jurídico. El borrador final fruto de esas conversaciones es el que debería haber sido revisado en el «congreso ordinario» del pasado abril, que suspendió estos trabajos tras el fallecimiento del Papa Francisco. Esta asamblea periódica se limitó a tomar una serie de medidas administrativas, como la renovación de algunos cargos de gobierno central de la prelatura, con la idea de convocar de nuevo el congreso una vez que el prelado consulte al nuevo Pontífice cómo desea proceder.

Las modificaciones son un auténtico encaje de bolillos pues debían combinar las exigencias organizativas de la Curia Vaticana con la realidad del Opus Dei, formado por 90.000 laicos y sólo 4.000 sacerdotes. En sectores cercanos al Opus Dei preocupaba que al pasar a depender del Dicasterio del Clero, se pierda el carácter marcadamente laical de la institución, la «llamada universal a la santidad», que es la novedad del mensaje de San Josemaría en la Iglesia católica.

Como es habitual en estos casos, la oficina de prensa del Vaticano no ha dado datos sobre la reunión de este miércoles entre León XIV y el prelado del Opus Dei, pero según una nota publicada a última hora de la mañana por la Prelatura, «fue un encuentro breve, en el que el Papa manifestó su cercanía y su cariño». Además del prelado, Fernando Ocáriz, asistió su número dos, el sacerdote argentino Mariano Fazio, que tiene el cargo de vicario auxiliar. «El Santo Padre, entre otras cosas, preguntó por el actual estudio de los estatutos de la Prelatura y escuchó con mucho interés las explicaciones que se le dieron». Asimismo, «en un ambiente familiar de confianza, León XIV dio al Prelado y al vicario auxiliar su bendición paterna», concluye el comunicado.

El Papa ha dado la señal de que se toma en serio la cuestión, pues la ha abordado en una de las primeras audiencias de su Pontificado, pero no ha dado datos que permitan intuir qué decidirá. Probablemente antes de pronunciarse al respecto esperará a consultarse con el Dicasterio del Clero. Lo cierto es que conoce bien a esta institución pues sus antecesores como obispos de Chiclayo sí estaban ligados al Opus Dei, igual que un grupo relevante de sacerdotes y de laicos en esa ciudad.

Ha sido la primera mañana completa de audiencias para el Papa León XIV, que se ha reunido también con el cardenal Seán Patrick O'Malley, que preside la Pontificia Comisión para la Protección de menores; con Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias orientales; y con Rino Fisichella, responsable operativo del Jubileo. También se ha reunido con varios miles de personas de Oriente Medio, Ucrania e India, que han participado en el Jubileo de las Iglesias Orientales.