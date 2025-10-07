Suscribete a
La misión nunca se realiza mediante el poder

«Hoy se abre en la historia de la Iglesia una época misionera nueva»

La voz del cardenal Pizzaballa (30/09/2025)

Un estilo de gobierno (23/09/2025)

El Papa saluda a los fieles durante el jubileo de los misioneros
El Papa saluda a los fieles durante el jubileo de los misioneros
José Luis Restán

Desde el momento de su elección, León XIV ha puesto la urgencia de la misión en el centro de su predicación. Durante el Jubileo de los misioneros ha afirmado con rotundidad que «hoy se abre en la historia de la Iglesia una época misionera ... nueva», tras invocar una afirmación de San Pablo VI en el lejano 1971: «nos corresponde a nosotros anunciar el Evangelio en este período extraordinario de la historia humana, un tiempo, ciertamente, sin precedentes, en el que, a vértices de progreso nunca antes logrados, se asocian abismos de perplejidad y desesperación, también sin precedentes»

