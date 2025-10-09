Suscribete a
Israel retrasa la entrada en vigor del acuerdo a la aprobación del gabinete, que se reunirá a las 17.00 horas

La Fiscalía francesa solicita 12 años de cárcel contra el único condenado por violar a Gisèle Pelicot que recurrió

Husamettin Dogan ha alegado durante los tres primeros días de vista que fue «engañado» por Dominique Pelicot, a quien describió como un «manipulador»

Gisele Pelicot, al acusado de violarla que aún niega haberlo hecho: «¿En qué momento te di mi consentimiento? Nunca»

El acusado Husamettin Dogan, que niega haber violado a Gisèle Pelicot EFE

Europa Press

La Fiscalía francesa ha reclamado doce años de cárcel para Husamettin Dogan, el único condenado por las violaciones múltiples sufridas por Gisèle Pelicot y organizadas por su propio marido que presentó recurso tras un primer juicio que concluyó en diciembre de 2024.

Dogan ha ... alegado durante los tres primeros días de vista que fue «engañado» por Dominique Pelicot, a quien describió como un «manipulador». Según su versión, pensaba que Pelicot sí había obtenido el consentimiento de su mujer, un dato que ya quedó demostrado que no era tal en el primer juicio, que concluyó con medio centenar de condenados.

