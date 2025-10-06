Gisèle Pelicot enfrenta de nuevo en Francia a un último acusado por su violación

Gisèle Pelicot vuelve este lunes a un tribunal en Francia casi un año después de lograr condenar a 51 hombres por violarla y agredirla sexualmente, al recurrir uno de ellos la sentencia en este caso que la elevó a icono feminista mundial.

Su historia conmocionó al mundo. En diciembre, un tribunal de Aviñón condenó a su exmarido Dominique Pelicot a la pena máxima de 20 años de prisión por drogarla con ansiolíticos entre 2011 y 2020 para dormirla y violarla junto a desconocidos.

Los magistrados también condenaron a 50 de estos hombres a entre 3 y 15 años de prisión. Aunque al principio 17 recurrieron la sentencia, finalmente sólo uno mantuvo su recurso.

Giséle estará presente en el tribunal

A partir de las 12.00 horas, Husamettin Dogan comparecerá libre como único acusado ante el tribunal de Nimes. Aunque en diciembre este exobrero fue condenado a 9 años de prisión, ahora se enfrenta de nuevo a 20 años por violación.

La presión sobre este hombre de 44 años será fuerte. A diferencia del primer juicio, se sentará solo en el banquillo de los acusados en un caso con fuerte interés social. Más de 100 periodistas de todo el mundo se acreditaron.

Un colectivo feminista prevé darle la «bienvenida» antes del inicio de la audiencia. Ya se anunciaron otras movilizaciones frente al palacio de justicia de Nimes a lo largo del juicio, que debería terminar miércoles o jueves.

Gisèle Pelicot, de 72 años, también estará presente en el tribunal para «pasar página» definitivamente, aunque «habría preferido quedarse donde está para concentrarse en su nueva vida y en su futuro», dijo su abogado, Antoine Camus.

Los hechos juzgados ocurrieron en la noche del 28 de junio de 2019 en el domicilio de los Pelicot en Mazan. Según el acusado, Dominique, a quien conoció por internet, lo manipuló. El exmarido de Gisèle Pelicot le habría dicho que su mujer estaba de acuerdo y fingiría estar dormida. Este último lo niega.

Esa noche, el acusado estaba en pleno acto cuando se dio cuenta de que algo no era normal ya que la mujer roncaba. Aunque asegura que se marchó entonces apresuradamente, no consideró necesario alertar a las autoridades.

«Él respeta a Gisèle»

«Nunca tuvo la intención de violar a nadie», explicó a AFP su abogado, Jean-Marc Darrigade. «Él respeta completamente a Gisèle Pelicot. Está fuera de lugar que su recurso se interprete como un nuevo ataque», agregó.

El exmarido de la víctima, en prisión, comparecerá el martes como testigo. Su abogada, Béatrice Zavarro, indicó que mantendrá su postura del primer juicio: «Soy un violador y todos los hombres de esta sala» también.

La víctima no entiende esa «negación persistente», máxime cuando existen videos, según Camus. «Ella necesita que la justicia le diga: 'Todas las violaciones que hemos visto, sí, son realmente violaciones'», agregó.

Al renunciar a un juicio a puerta cerrada en Aviñón para que «la vergüenza cambie de bando», Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista y su rostro dio la vuelta al mundo.

Este juicio, que ha trascendido las fronteras de Francia, también ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.

