Félix Francés, experto en la rambla del Poyo: «Lo que me sorprendió fue el número de víctimas; no podía imaginarlo en un país desarrollado»

El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, considera que «la inundación fue extraordinaria, pero previsible»

Félix Frances en la Universidad Politécnica de Valencia
Félix Frances en la Universidad Politécnica de Valencia
José Ramón Navarro-Pareja

Félix Francés es catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y uno de los principales expertos españoles en inundaciones y modelización hidrológica. Conoce bien el comportamiento de la rambla del Poyo, la lengua de agua que arrasó l'Horta ... Sud y la convirtió en la zona más mortal tras la dana del 29 de octubre. Sobre ese cauce ha desarrollado cerca de una decena de modelos de estudio, al considerarlo un «prototipo de avenida relámpago», donde el agua sube con gran rapidez y alcanza altas velocidades. Advierte, sin embargo, de que «no es una cosa de València», sino un fenómeno común en buena parte de la costa mediterránea española. En 2006 ya participó en un proyecto para minimizar los efectos de las inundaciones en esa cuenca, pero nunca se llevó adelante. Según ha afirmado habría reducido al 50% los daños materiales. Para reducir las víctimas mortales, advierte que la clave está en la educación, interpretar bien la información que se dispone y avisar convenientemente. Todo eso falló hace un año.

