España pierde la carrera universitaria en las ciencias, menos populares que en el resto de la OCDE

Los grados en Artes y Humanidades, Ciencias Sociales, Periodismo e Información son los más populares entre los universitarios españoles, que las eligen en un 25%, a pesar de que no son las ramas del conocimiento que suelen garantizar un empleo. Las llamadas carreras STEM, grados en Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas; así como las relacionadas con el mundo de la empresa y Derecho son demandadas en un 20% respectivamente.

En el resto de países de la OCDE la distribución es distinta, las STEM son las preferidas (en un 23%) junto con la rama empresarial y jurídica (también en un 23%); mientras que las Artes y las Ciencias Sociales se sitúan como la tercera disciplina, atrayendo a un 22% de los universitarios. Esta es alguna de las conclusiones que arroja el informe de la OCDE 'Education at a Glance', que en su edición de este 2025 se centra en la educación superior, que sigue determinando las posibilidades de encontrar trabajo, aunque con algunos cambios. El grado universitario ya no es tan decisivo en el terreno laboral, como sí lo es cursar un máster.

¿Qué reduce en mayor medida el riesgo al desempleo?

Las personas con mayor nivel educativo suelen enfrentarse a un menor riesgo de desempleo y a salarios más altos. Aunque la brecha salarial entre la población más mayor con o sin estudios no es tan llamativa. De media, el 12,9% de los jóvenes de 25 a 34 años de la OCDE sin Bachillerato o FP grado medio están en parados frente al 6,9% que tienen esta formación y no han logrado encontrar trabajo. Lo que es curioso es que aquellos que han cursado un grado universitario obtengan una reducción del riesgo a estar parado relativamente menor, con un 4,9% de graduados en el paro.

Además, el máster es mucho más determinante que el grado. De media, los jóvenes que cursan un posgrado tienen tasas de empleo y rentas significativamente mayores que aquellos que se quedaron en el grado. Sin embrago, hay que decir que la proporción que alcanza un máster varía ampliamente entre países de la OCDE, desde algunos estados en los que la proporción es del 1% hasta el 39% . En España, el 18% de los jóvenes de 25-34 años poseen un máster por encima de la media OCDE del 16%.

Ellas, eso sí, son mayoría en el acceso a la educación superior en gran parte de los países examinados. También en el nuestro. En España, las mujeres representaron el 54% de los nuevos matriculados en 2023, frente al 51% en 2013. En la OCDE, suponen de media el 54% de los nuevos matriculados, la misma proporción que en 2013.

Bajo nivel de lectura y estudiantes que no acaban a tiempo

El informe presenta un panorama desolador en cuanto al nivel de lectura de adultos de entre 25 y 64 años, en España y en el resto de países analizados. De media, en la OCDE un 27% de estos adultos tienen un nivel en el que sólo son capaces de entender textos muy cortos o con información mínima. En nuestro país, el porcentaje se eleva al 32%.

Otra de las preguntas a las que responde el informe es: ¿los estudiantes están acabando sus estudios universitarios en el tiempo previsto? Las llamadas 'tasas de finalización' siguen siendo bajas en la mayoría de los países de la OCDE. En España, el 40% de los nuevos matriculados completa su grado dentro de la duración establecida para el programa. Esta cifra asciende al 59% un año después de la fecha prevista de finalización y al 73% tres años después. En comparación, la tasa media de la OCDE es del 43% dentro del plan establecido, aumentando al 59% tras un año adicional y al 70% tras tres años.

Ellas, por otra parte, acaban más a tiempo que ellos. En concreto, las mujeres que comienzan programas de grado tienen más probabilidades que sus pares masculinos de completar con éxito sus estudios superiores dentro de los tres años posteriores a la fecha teórica marcada. En España, la brecha de género es de 15 puntos porcentuales (80% para mujeres frente a 65% para hombres). Una distancia más amplia que la que se observa de media en la OCDE, que es de 12 puntos porcentuales.

El que se acabe a tiempo también viene influido por la rama que se estudie. Así, las tasas de finalización son mejores en el campo de la salud y el bienestar que en las llamadas carreras STEM. En España, las tasas de finalización en STEM son del 60%, inferiores a las del campo de la salud y el bienestar, que alcanzan el 82%. Además, el informe también indica que en España, el Covid ayudó a mejorar las tasas de finalización. Probablemente, dice, debido a políticas destinadas a facilitar la graduación.

¿Y el abandono de los estudios superiores? Son más elevadas en el primer año algo que, según los redactores del informe, pueden indicar un desajuste entre las expectativas del estudiante y los contenidos o la exigencia de los programas. O quizá, dicen, falta de orientación profesional. En España, la proporción matriculados en programas de grado que abandonan tras el primer año es inferior a la media de la OCDE, situándose en el 8% frente al 13% de la OCDE.

Otros de los capítulos del extenso informe de la OCDE se dedican a la movilidad internacional, que sigue creciendo en todos los países y también en España, aquí de forma moderada: pasando del 3,5% de estudiantes extranjeros en 2018 al 4,3% en 2023. Como curiosidad, en nuestro país, las tasas para estudiantes extranjeros no son mayores que para los nacionales.

Menos peso de la Educación en los presupuestos

Los gobiernos son la principal fuente de financiación de la educación en todos los países de la OCDE, especialmente para los niveles cubiertos por la enseñanza obligatoria. En España, el Estado aporta el 86,9% de la financiación total para la educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, lo que está por debajo de la media OCDE (cuyo porcentaje se sitúan en el 90,1%). Por otra parte, el peso de la partida destina a la Educación dentro de los presupuestos públicos ha disminuido de media en la OCDE (pasó del 10,9% en 2015 al 10,1% en 2022). En el caso de España, ese gasto aumentó de 8,3% al 8,6%, aunque sigue siendo inferior al que realizan el resto de países.

Algunas cuestiones del profesorado, vacaciones y tamaño de la clase en Primaria

El informe propone atraer a docentes procedentes de segundas carreras, que podría ayudar a aliviar las carencias de profesorado a la vez que aporta a la profesión personal con una mayor variedad de experiencia.

Además, los investigadores se han fijado en las vacaciones escolares en Primaria, que duran 13,8 semanas al año en España (sumando todas las pausas), en comparación con 13,5 semanas en la OCDE. Entre 2013 y 2023, el tamaño medio de las clases en Primaria en la OCDE no ha cambiado, manteniéndose en 20,6 alumnos. En España, el tamaño medio de clase en Primaria en 2023 fue de 21 alumnos, 0,6 menos que en 2013.

Más temas:

Estudiantes

Humanidades

Jóvenes

Empleo

Alumnos

Carreras

Mujeres

Universidades

Trabajo

Educación

OCDE

España