Los casos de viruela del mono subieron un 20% en la última semana a nivel mundial, según la OMS

El director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ha dicho este martes en una conferencia de prensa celebrada en Ginebra que «los países deben de tomar muy en serio el actual brote de viruela del mono y tomar las decisiones oportunas para evitar su propagación».

Según la agencia sanitaria de la ONU, con casi 35.000 casos declarados en 92 países y 12 fallecimientos; la viruela del mono sigue cobrándose víctimas. La semana pasada se declararon al organismo siete mil nuevos contagios, casi todos en Europa y América, registrados en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.

Una de las cuestiones que preocupan el organismo es la falta de información sobre lo que está ocurriendo en el actual brote de viruela del mono. De acuerdo con la experta de la OMS para esta enfermedad, Rosamund Lewis, «aunque la viruela no es una enfermedad nueva aún tenemos mucho que aprender sobre ella».

«Hacen falta más ensayos clínicos para comprender mejor esta enfermedad. Además, los países deben de facilitar más información sobre la misma», afirmó la doctora Lerwis. La experta comentó que la vacuna no es eficaz al cien por cien y que, por otra parte, no sabemos casi nada acerca de las mutaciones de este virus. «No tenemos información sobre la eficiencia o eficacia de la vacuna. Tenemos unos pocos estudios de los años 80, cuando ya se decía que las vacunas de la varicela podían proteger hasta en un 80 por ciento de la viruela del mono. Pero esto es toda la información que tenemos», asegura.

«Vemos casos nuevos que nos muestran que la solución no es únicamente la vacuna», asevera. «Hay que esperar hasta que se produzca la máxima respuesta inmunitaria, pero no sabemos cuándo será el efecto definitivo», añade.

La OMS no preconiza una vacunación masiva contra esta enfermedad ya que la situación es muy distinta a la del Covid-19. La prevención e inmunización tienen que focalizarse en grupos de riesgo y, el acceso a las pruebas de diagnóstico, debe facilitarse a los que corren el mayor peligro de infectarse.

Lewis explicó que se está intentando comprender el comportamiento del virus y que su rastreo está siendo muy complicado, a pesar de que comunicar los contactos sea una de las mejores formas de atajar los contagios. La mayoría de los casos, 98%, se han detectado en hombres que mantienen sexo con otros hombres pero falta acceso a la información sobre diagnósticos.

A pesar de que la OMS tiene contactos con representantes de organizaciones LGBT y se asesora acerca de lo que hay que decir y la forma de hacerlo el camino no está siendo fácil. Ser gay no supone un riesgo, observó el organismo, el riesgo está en desempeñar algunas actividades de grupo donde se pueda entrar en contacto con personas infectadas.

Los expertos están de acuerdo en que hay que tomar medidas para parar este virus porque toda la población no esta inmunizada frente a los virus de la viruela. La población menor de 40 o 50 años no está vacunada y es necesario protegerla. Respecto a las mascotas no son un peligro para los humanos sólo se recomienda aislarlas de personas infectadas, añadió la OMS.

Primer contagio de un perro

Sobre el reciente contagio de un perro por la viruela del mono, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha aclarado que «lo normal es que el virus no se adapte a la nueva especie y no contagie a humanos».

«No se trata de que se haya afectado un animal específico, era un animal expuesto al virus. Por desgracia, cualquiera que conviva con una persona infectada se puede contagiar», ha manifestado el experto, que ha incidido en que «era un fenómeno que cabía prever» y ha aconsejado «proteger a las mascotas».